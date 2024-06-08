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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково"
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково" - РИА Новости, 08.06.2024
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково"
Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве в парке "Кусково" пенсионера, заступившегося за своих внучек, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:46
2024-06-08T14:46
2024-06-08T14:46
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве в парке "Кусково" пенсионера, заступившегося за своих внучек, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штольца Александра Геннадьевича до 4 августа", - сказали в суде. По данным суда, ему уже предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково"
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве пенсионера, защищавшего внучек
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве в парке "Кусково" пенсионера, заступившегося за своих внучек, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штольца Александра Геннадьевича до 4 августа", - сказали в суде.
По данным суда, ему уже предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ
"Убийство".
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.