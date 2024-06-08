https://ria.ru/20240608/prigovor-1951641491.html

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково"

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково" - РИА Новости, 08.06.2024

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве пенсионера в лесопарке "Кусково"

Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве в парке "Кусково" пенсионера, заступившегося за своих внучек, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:46

2024-06-08T14:46

2024-06-08T14:46

происшествия

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россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Перовский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве в парке "Кусково" пенсионера, заступившегося за своих внучек, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Штольца Александра Геннадьевича до 4 августа", - сказали в суде. По данным суда, ему уже предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в парке на юго-востоке Москвы девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Их дедушка подошел к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако преступник не стал разговорить и, достав нож, ударил мужчину, после скрылся со своей спутницей и собакой породы Джек-рассел-терьер.

https://ria.ru/20240606/kriminal-1951062209.html

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происшествия, москва, россия