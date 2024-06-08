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Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции
Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции - РИА Новости, 08.06.2024
Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции
Китай и Рязанская область договорились о пробных поставках рязанской сельхозпродукции, идут переговоры о размещении товаров в дегустационном павильоне РЭЦ в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:05
2024-06-08T11:05
2024-06-08T11:05
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Китай и Рязанская область договорились о пробных поставках рязанской сельхозпродукции, идут переговоры о размещении товаров в дегустационном павильоне РЭЦ в Шанхае, а также готовятся три экспортных контракта между рязанскими и китайскими компаниями, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024. Малков отметил, что также совместно прорабатывается проект по строительству логистического хаба в Рязанской области и строительству завода по производству запчастей для автомобилей. "Хотим предложить сотрудничество в ключевых отраслях экономики нашего региона. Например, в сфере станко- и приборостроения. Мы готовы поставлять оборудование и технологии. Это уникальные медицинские приборы и оборудование, токарные и кузнечно-прессовые станки, приборы измерения и контроля окружающей среды, системы "промышленного зрения", - сказал Малков. По его словам, цель сотрудничества - кооперация предприятий и реализация совместных проектов в сфере высокотехнологичного машиностроения, станкостроения, радиоэлектроники, ИТ-индустрии, выход на азиатские рынки. Малков добавил, что на данный момент несколько рязанских компаний активно сотрудничают с Евроазиатским центром инновационных производств. Он подчеркнул, что на ПМЭФ подписано трехстороннее соглашение между Корпорацией развития Рязанской области, ООО "СЛСи-Рус" и Госкорпорацией бондовых портовых зон города Чунцин. Это позволит Рязанской области масштабировать рынки сбыта, запустить новые проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры. В субботу будет подписано еще одно соглашение между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Гуандунским союзом - крупнейшей в Китае организацией по развитию взаимодействия со странами СНГ в сфере науки и технологий. Стороны договорились о содействии в поиске инвесторов, организации совместных мероприятий для бизнеса, взаимных визитов на предприятия.
https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, китай, шанхай, павел малков, снг, пмэф
Рязанская область, Рязанская область, Китай, Шанхай, Павел Малков, СНГ, ПМЭФ
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Китай и Рязанская область договорились о пробных поставках рязанской сельхозпродукции, идут переговоры о размещении товаров в дегустационном павильоне РЭЦ в Шанхае, а также готовятся три экспортных контракта между рязанскими и китайскими компаниями, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024.
Малков отметил, что также совместно прорабатывается проект по строительству логистического хаба в Рязанской области и строительству завода по производству запчастей для автомобилей.
"Хотим предложить сотрудничество в ключевых отраслях экономики нашего региона. Например, в сфере станко- и приборостроения. Мы готовы поставлять оборудование и технологии. Это уникальные медицинские приборы и оборудование, токарные и кузнечно-прессовые станки, приборы измерения и контроля окружающей среды, системы "промышленного зрения", - сказал Малков.
По его словам, цель сотрудничества - кооперация предприятий и реализация совместных проектов в сфере высокотехнологичного машиностроения, станкостроения, радиоэлектроники, ИТ-индустрии, выход на азиатские рынки.
Малков добавил, что на данный момент несколько рязанских компаний активно сотрудничают с Евроазиатским центром инновационных производств.
Он подчеркнул, что на ПМЭФ подписано трехстороннее соглашение между Корпорацией развития Рязанской области, ООО "СЛСи-Рус" и Госкорпорацией бондовых портовых зон города Чунцин
. Это позволит Рязанской области масштабировать рынки сбыта, запустить новые проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры. В субботу будет подписано еще одно соглашение между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Гуандунским союзом - крупнейшей в Китае организацией по развитию взаимодействия со странами СНГ
в сфере науки и технологий. Стороны договорились о содействии в поиске инвесторов, организации совместных мероприятий для бизнеса, взаимных визитов на предприятия.