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Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции - РИА Новости, 08.06.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
11:05 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/postavki-1951610491.html
Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции
Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции - РИА Новости, 08.06.2024
Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции
Китай и Рязанская область договорились о пробных поставках рязанской сельхозпродукции, идут переговоры о размещении товаров в дегустационном павильоне РЭЦ в... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:05
2024-06-08T11:05
рязанская область
рязанская область
китай
шанхай
павел малков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Китай и Рязанская область договорились о пробных поставках рязанской сельхозпродукции, идут переговоры о размещении товаров в дегустационном павильоне РЭЦ в Шанхае, а также готовятся три экспортных контракта между рязанскими и китайскими компаниями, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024. Малков отметил, что также совместно прорабатывается проект по строительству логистического хаба в Рязанской области и строительству завода по производству запчастей для автомобилей. "Хотим предложить сотрудничество в ключевых отраслях экономики нашего региона. Например, в сфере станко- и приборостроения. Мы готовы поставлять оборудование и технологии. Это уникальные медицинские приборы и оборудование, токарные и кузнечно-прессовые станки, приборы измерения и контроля окружающей среды, системы "промышленного зрения", - сказал Малков. По его словам, цель сотрудничества - кооперация предприятий и реализация совместных проектов в сфере высокотехнологичного машиностроения, станкостроения, радиоэлектроники, ИТ-индустрии, выход на азиатские рынки. Малков добавил, что на данный момент несколько рязанских компаний активно сотрудничают с Евроазиатским центром инновационных производств. Он подчеркнул, что на ПМЭФ подписано трехстороннее соглашение между Корпорацией развития Рязанской области, ООО "СЛСи-Рус" и Госкорпорацией бондовых портовых зон города Чунцин. Это позволит Рязанской области масштабировать рынки сбыта, запустить новые проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры. В субботу будет подписано еще одно соглашение между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Гуандунским союзом - крупнейшей в Китае организацией по развитию взаимодействия со странами СНГ в сфере науки и технологий. Стороны договорились о содействии в поиске инвесторов, организации совместных мероприятий для бизнеса, взаимных визитов на предприятия.
https://ria.ru/20240416/eksport-1940329716.html
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рязанская область, китай, шанхай, павел малков, снг, пмэф
Рязанская область, Рязанская область, Китай, Шанхай, Павел Малков, СНГ, ПМЭФ

Рязанская область и Китай договорились о пробных поставках сельхозпродукции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Китай и Рязанская область договорились о пробных поставках рязанской сельхозпродукции, идут переговоры о размещении товаров в дегустационном павильоне РЭЦ в Шанхае, а также готовятся три экспортных контракта между рязанскими и китайскими компаниями, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024.
Малков отметил, что также совместно прорабатывается проект по строительству логистического хаба в Рязанской области и строительству завода по производству запчастей для автомобилей.
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время рабочей встречи с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике Игорем Моргуловым и торговым представителем РФ в КНР Алексеем Дахновским - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Рязанская область намерена увеличить экспорт своих товаров в Китай
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"Хотим предложить сотрудничество в ключевых отраслях экономики нашего региона. Например, в сфере станко- и приборостроения. Мы готовы поставлять оборудование и технологии. Это уникальные медицинские приборы и оборудование, токарные и кузнечно-прессовые станки, приборы измерения и контроля окружающей среды, системы "промышленного зрения", - сказал Малков.
По его словам, цель сотрудничества - кооперация предприятий и реализация совместных проектов в сфере высокотехнологичного машиностроения, станкостроения, радиоэлектроники, ИТ-индустрии, выход на азиатские рынки.
Малков добавил, что на данный момент несколько рязанских компаний активно сотрудничают с Евроазиатским центром инновационных производств.
Он подчеркнул, что на ПМЭФ подписано трехстороннее соглашение между Корпорацией развития Рязанской области, ООО "СЛСи-Рус" и Госкорпорацией бондовых портовых зон города Чунцин. Это позволит Рязанской области масштабировать рынки сбыта, запустить новые проекты по развитию инвестиционной инфраструктуры. В субботу будет подписано еще одно соглашение между Агентством развития бизнеса Рязанской области и Гуандунским союзом - крупнейшей в Китае организацией по развитию взаимодействия со странами СНГ в сфере науки и технологий. Стороны договорились о содействии в поиске инвесторов, организации совместных мероприятий для бизнеса, взаимных визитов на предприятия.
Финансовый центр Гонконга - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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17 апреля, 13:29
 
Рязанская областьРязанская областьКитайШанхайПавел МалковСНГПМЭФ
 
 
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