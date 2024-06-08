https://ria.ru/20240608/pomosch-1951568064.html

СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ

СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ

Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:32

2024-06-08T01:32

2024-06-08T02:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов. "Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - говорится в публикации. По словам старшего научного сотрудника евразийской программы Института исследования внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, возможно, будет продолжать наступление в течение большей части года. Издание пишет, что американской военной помощи якобы хватает ВСУ для того, чтобы стабилизировать оборону, но Россия всё равно сохраняет преимущество в артиллерии, что играет ключевую роль в боевых действиях. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951343510.html

https://ria.ru/20240425/pobeda-1942168953.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины