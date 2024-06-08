СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ
NYT: прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия
© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов.
«
"Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - говорится в публикации.
По словам старшего научного сотрудника евразийской программы Института исследования внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, возможно, будет продолжать наступление в течение большей части года. Издание пишет, что американской военной помощи якобы хватает ВСУ для того, чтобы стабилизировать оборону, но Россия всё равно сохраняет преимущество в артиллерии, что играет ключевую роль в боевых действиях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico
25 апреля, 00:26