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СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 08.06.2024 (обновлено: 02:45 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/pomosch-1951568064.html
СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ
СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ
Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T01:32
2024-06-08T02:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов. "Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - говорится в публикации. По словам старшего научного сотрудника евразийской программы Института исследования внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, возможно, будет продолжать наступление в течение большей части года. Издание пишет, что американской военной помощи якобы хватает ВСУ для того, чтобы стабилизировать оборону, но Россия всё равно сохраняет преимущество в артиллерии, что играет ключевую роль в боевых действиях. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951343510.html
https://ria.ru/20240425/pobeda-1942168953.html
россия
украина
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россия, украина, киев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: прибытие западной помощи не стало решающим для ВСУ

NYT: прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Прибытие западной военной помощи Киеву не оказало решающего воздействия на ситуацию на поле боя, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов.
«
"Аналитики сказали, что прибытие западной помощи облегчило для Украины оборону своих позиций, но еще не оказало решающего воздействия", - говорится в публикации.
Берлин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Германия опасается ошибочного истолкования помощи Украине, сообщили СМИ
Вчера, 14:18
По словам старшего научного сотрудника евразийской программы Института исследования внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи и, возможно, будет продолжать наступление в течение большей части года. Издание пишет, что американской военной помощи якобы хватает ВСУ для того, чтобы стабилизировать оборону, но Россия всё равно сохраняет преимущество в артиллерии, что играет ключевую роль в боевых действиях.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico
25 апреля, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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