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Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:52 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951677174.html
Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский
Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский - РИА Новости, 08.06.2024
Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский
Москва развивается гораздо быстрее вопреки ожиданиям недружественных стран, поэтому на город нацелено особое внимание, заявил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:52
2024-06-08T17:52
пмэф-2024
экономика
москва
владислав овчинский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Москва развивается гораздо быстрее вопреки ожиданиям недружественных стран, поэтому на город нацелено особое внимание, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. "Я думаю, что в существующих условиях все страны обращают особое внимание на город. Особенно недружественные страны, потому что мы работаем вопреки всем ожиданиям наших недружественных партнеров, мы растем гораздо быстрее, чем предполагалось. Напомню, что наши западные бывшие партнеры предполагали, что экономика не только города, но и страны будет разорвана в клочья, что мы не сможем нормально обеспечивать нормальную жизнь людям, мы не сможем поддерживать определенный уровень производства, и все для этого было сделано со стороны наших недружественных коллег", - рассказал Овчинский. Он подчеркнул, что Москва доказала на протяжении 2022-2023 годов и доказывает сейчас, что не просто выживает, мы развивается опережающими темпами, активно масштабирует промышленное производство. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/finpodderzhka-1951482872.html
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экономика, москва, владислав овчинский
ПМЭФ-2024, Экономика, Москва, Владислав Овчинский
Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский

Овчинский: Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям недружественных стран

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Москва развивается гораздо быстрее вопреки ожиданиям недружественных стран, поэтому на город нацелено особое внимание, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"Я думаю, что в существующих условиях все страны обращают особое внимание на город. Особенно недружественные страны, потому что мы работаем вопреки всем ожиданиям наших недружественных партнеров, мы растем гораздо быстрее, чем предполагалось. Напомню, что наши западные бывшие партнеры предполагали, что экономика не только города, но и страны будет разорвана в клочья, что мы не сможем нормально обеспечивать нормальную жизнь людям, мы не сможем поддерживать определенный уровень производства, и все для этого было сделано со стороны наших недружественных коллег", - рассказал Овчинский.
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Он подчеркнул, что Москва доказала на протяжении 2022-2023 годов и доказывает сейчас, что не просто выживает, мы развивается опережающими темпами, активно масштабирует промышленное производство.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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