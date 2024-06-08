https://ria.ru/20240608/pmef-1951677174.html

Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский

Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский - РИА Новости, 08.06.2024

Москва развивается быстрее вопреки ожиданиям оппонентов, заявил Овчинский

Москва развивается гораздо быстрее вопреки ожиданиям недружественных стран, поэтому на город нацелено особое внимание, заявил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:52

2024-06-08T17:52

2024-06-08T17:52

пмэф-2024

экономика

москва

владислав овчинский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Москва развивается гораздо быстрее вопреки ожиданиям недружественных стран, поэтому на город нацелено особое внимание, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. "Я думаю, что в существующих условиях все страны обращают особое внимание на город. Особенно недружественные страны, потому что мы работаем вопреки всем ожиданиям наших недружественных партнеров, мы растем гораздо быстрее, чем предполагалось. Напомню, что наши западные бывшие партнеры предполагали, что экономика не только города, но и страны будет разорвана в клочья, что мы не сможем нормально обеспечивать нормальную жизнь людям, мы не сможем поддерживать определенный уровень производства, и все для этого было сделано со стороны наших недружественных коллег", - рассказал Овчинский. Он подчеркнул, что Москва доказала на протяжении 2022-2023 годов и доказывает сейчас, что не просто выживает, мы развивается опережающими темпами, активно масштабирует промышленное производство. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/finpodderzhka-1951482872.html

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экономика, москва, владислав овчинский