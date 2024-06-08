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Фонд "Защитники Отечества" запустит чат-бот для оценки качества работы

Фонд "Защитники Отечества" запустит чат-бот для оценки качества работы - РИА Новости, 08.06.2024

Фонд "Защитники Отечества" запустит чат-бот для оценки качества работы

Чат-бот для оценки удовлетворенности ветеранов спецоперации работой фонда "Защитники Отечества" будет запущен в ближайшее время, сообщила в интервью РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:34

2024-06-08T17:34

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Чат-бот для оценки удовлетворенности ветеранов спецоперации работой фонда "Защитники Отечества" будет запущен в ближайшее время, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда Анна Цивилева. "В ближайшее время мы запускаем чат-бот, который нам позволит собирать обратную связь от ветеранов - мониторинг полноты и качества оказанной услуги. То есть удовлетворен ли обращавшийся в фонд "Защитники Отечества" человек услугой, которая ему была оказана, и если нет, то почему. И у нас будет "гореть красным светом" именно тот вопрос, который на данный момент не был решен", - сказала Цивилева. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/khirurg-1951652126.html

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