Рейтинг@Mail.ru
Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:11 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951670557.html
Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева
Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева - РИА Новости, 08.06.2024
Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева
Тысячи ветеранов спецоперации из многих регионов России прошли расширенную диспансеризацию, позволяющую определить, что подверглось наибольшей травматизации,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:11
2024-06-08T17:11
пмэф-2024
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936559584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8509cb5b5dc52f9d9aa8092d3ce2d73e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тысячи ветеранов спецоперации из многих регионов России прошли расширенную диспансеризацию, позволяющую определить, что подверглось наибольшей травматизации, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Сейчас мы при поддержке наших губернаторов и региональных команд уже начали эту работу вести - мы организуем расширенную диспансеризацию наших ветеранов, которые приходят к нам в филиалы, или работают с социальными координаторами… Многие регионы поддержали, уже тысячи и тысячи человек у нас прошли именно расширенную диспансеризацию, которая нам поможет восстановить в том числе их здоровье, понимая, где "тонкие места", где он получил наибольшую травматизацию", - сказала Цивилева. Она пояснила, что при расширенной диспансеризации ветеранов спецоперации организованно доставляют в лечебные учреждения, которые аккредитованы и имеет высокий уровень медицинской диагностики, оснащения и одним днем проводят расширенную проверку здоровья. "Расширенная (диспансеризация), потому что включены дополнительно специалисты, например, психологи. Обязательная консультация медицинского психолога - психиатр подразумевается - для того, чтобы нам понимать, насколько у человека выражен посттравматический стрессовый синдром, насколько необходима ему сейчас помощь профессионального медика в этом направлении, или же мы ограничиваемся тем, что с ним работает социальный психолог и помогает ему выстроить просто межличностные, межсемейные отношения, помогает в том числе и членам его семьи", - пояснила Цивилева. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240608/tsivileva-1951657304.html
https://ria.ru/20240608/khirurg-1951652126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936559584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3e088702dc0747280376e40929ce33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
ПМЭФ-2024, Общество, Россия
Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева

Цивилева: тысячи ветеранов СВО из многих регионов РФ прошли диспансеризацию

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тысячи ветеранов спецоперации из многих регионов России прошли расширенную диспансеризацию, позволяющую определить, что подверглось наибольшей травматизации, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Сейчас мы при поддержке наших губернаторов и региональных команд уже начали эту работу вести - мы организуем расширенную диспансеризацию наших ветеранов, которые приходят к нам в филиалы, или работают с социальными координаторами… Многие регионы поддержали, уже тысячи и тысячи человек у нас прошли именно расширенную диспансеризацию, которая нам поможет восстановить в том числе их здоровье, понимая, где "тонкие места", где он получил наибольшую травматизацию", - сказала Цивилева.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Цивилева рассказала о развитии комплексной реабилитации инвалидов
Вчера, 16:09
Она пояснила, что при расширенной диспансеризации ветеранов спецоперации организованно доставляют в лечебные учреждения, которые аккредитованы и имеет высокий уровень медицинской диагностики, оснащения и одним днем проводят расширенную проверку здоровья.
"Расширенная (диспансеризация), потому что включены дополнительно специалисты, например, психологи. Обязательная консультация медицинского психолога - психиатр подразумевается - для того, чтобы нам понимать, насколько у человека выражен посттравматический стрессовый синдром, насколько необходима ему сейчас помощь профессионального медика в этом направлении, или же мы ограничиваемся тем, что с ним работает социальный психолог и помогает ему выстроить просто межличностные, межсемейные отношения, помогает в том числе и членам его семьи", - пояснила Цивилева.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Иконы в операционном блоке отдельного медицинского отряда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Современный герой. Хирург спас семь бойцов спецназа ценой собственной жизни
Вчера, 15:52
 
ПМЭФ-2024ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала