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Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева

Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева - РИА Новости, 08.06.2024

Тысячи ветеранов СВО прошли расширенную диспансеризацию, сообщила Цивилева

Тысячи ветеранов спецоперации из многих регионов России прошли расширенную диспансеризацию, позволяющую определить, что подверглось наибольшей травматизации,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:11

2024-06-08T17:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тысячи ветеранов спецоперации из многих регионов России прошли расширенную диспансеризацию, позволяющую определить, что подверглось наибольшей травматизации, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Сейчас мы при поддержке наших губернаторов и региональных команд уже начали эту работу вести - мы организуем расширенную диспансеризацию наших ветеранов, которые приходят к нам в филиалы, или работают с социальными координаторами… Многие регионы поддержали, уже тысячи и тысячи человек у нас прошли именно расширенную диспансеризацию, которая нам поможет восстановить в том числе их здоровье, понимая, где "тонкие места", где он получил наибольшую травматизацию", - сказала Цивилева. Она пояснила, что при расширенной диспансеризации ветеранов спецоперации организованно доставляют в лечебные учреждения, которые аккредитованы и имеет высокий уровень медицинской диагностики, оснащения и одним днем проводят расширенную проверку здоровья. "Расширенная (диспансеризация), потому что включены дополнительно специалисты, например, психологи. Обязательная консультация медицинского психолога - психиатр подразумевается - для того, чтобы нам понимать, насколько у человека выражен посттравматический стрессовый синдром, насколько необходима ему сейчас помощь профессионального медика в этом направлении, или же мы ограничиваемся тем, что с ним работает социальный психолог и помогает ему выстроить просто межличностные, межсемейные отношения, помогает в том числе и членам его семьи", - пояснила Цивилева. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/tsivileva-1951657304.html

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