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Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО - РИА Новости, 08.06.2024
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17:03 08.06.2024
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Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО - РИА Новости, 08.06.2024
Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО
Выполнено порядка 200 из 600 поданных заявок на переоборудование жилья под нужды ветеранов спецоперации с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:03
2024-06-08T17:03
пмэф-2024
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выполнено порядка 200 из 600 поданных заявок на переоборудование жилья под нужды ветеранов спецоперации с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "У нас есть заявки на оборудование 600 квартир на сегодняшний день. Мы уже порядка 200 полностью переоборудовали. Что это такое? Это, например, оснащение системой умного дома, который реагирует на команды дистанционно. Это переоборудование кухни, ванны, санузла. Это установка высокофункциональной кровати", - сказала Цивилева. Она отметила, что, если человек будет работать в дистанционном режиме, фонд оборудует ему и рабочее место. "Если человек живет на верхнем этаже, где технические возможности помещения не позволяют установить пандус, то мы ему предоставляем ступенькоход, чтобы он смог спуститься, выйти на улицу", - добавила председатель фонда "Защитники Отечества". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240601/pomosch-1949888966.html
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общество
ПМЭФ-2024, Общество
Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО

Цивилева: более 200 квартир переоборудовали под нужды ветеранов спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Анна Цивилева. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выполнено порядка 200 из 600 поданных заявок на переоборудование жилья под нужды ветеранов спецоперации с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"У нас есть заявки на оборудование 600 квартир на сегодняшний день. Мы уже порядка 200 полностью переоборудовали. Что это такое? Это, например, оснащение системой умного дома, который реагирует на команды дистанционно. Это переоборудование кухни, ванны, санузла. Это установка высокофункциональной кровати", - сказала Цивилева.
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Она отметила, что, если человек будет работать в дистанционном режиме, фонд оборудует ему и рабочее место.
"Если человек живет на верхнем этаже, где технические возможности помещения не позволяют установить пандус, то мы ему предоставляем ступенькоход, чтобы он смог спуститься, выйти на улицу", - добавила председатель фонда "Защитники Отечества".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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