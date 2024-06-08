https://ria.ru/20240608/pmef-1951667882.html

Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО

Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО - РИА Новости, 08.06.2024

Фонд "Защитники Отечества" переоборудовал 200 квартир для ветеранов СВО

Выполнено порядка 200 из 600 поданных заявок на переоборудование жилья под нужды ветеранов спецоперации с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:03

2024-06-08T17:03

2024-06-08T17:03

пмэф-2024

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Выполнено порядка 200 из 600 поданных заявок на переоборудование жилья под нужды ветеранов спецоперации с инвалидностью, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "У нас есть заявки на оборудование 600 квартир на сегодняшний день. Мы уже порядка 200 полностью переоборудовали. Что это такое? Это, например, оснащение системой умного дома, который реагирует на команды дистанционно. Это переоборудование кухни, ванны, санузла. Это установка высокофункциональной кровати", - сказала Цивилева. Она отметила, что, если человек будет работать в дистанционном режиме, фонд оборудует ему и рабочее место. "Если человек живет на верхнем этаже, где технические возможности помещения не позволяют установить пандус, то мы ему предоставляем ступенькоход, чтобы он смог спуститься, выйти на улицу", - добавила председатель фонда "Защитники Отечества". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240601/pomosch-1949888966.html

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общество