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В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:20 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951648062.html
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов - РИА Новости, 08.06.2024
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов
Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:20
2024-06-08T15:20
пмэф-2024
смоленская область
россия
василий анохин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Василий Анохин. В апреле из-за атак украинских дронов в регионе дважды горели нефтебазы. Пожары затронули три нефтебазы. "После этих акций наших врагов мы в регионе провели серьезную работу по укреплению энергетической инфраструктуры, по обеспечению безопасности. У нас находится академия ПВО. Мы совместно с коллегами военнослужащими, силовым блоком, МЧС все необходимые меры по радиоэлектронной борьбе, по физической защите приняли. Поэтому надеемся, что в будущем таких повреждений избежим. И жители Смоленской области могут себя чувствовать спокойно", - сказал Анохин. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий атак дронов. "Я искренне выражаю благодарность… лично главе МЧС России Александру Куренкову. Мы с ним были на связи постоянно. В максимально оперативные сроки авария была устранена с привлечением сил и средств соседних регионов", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/svo-1951369089.html
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смоленская область, россия, василий анохин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПМЭФ-2024, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов

Губернатор Анохин: Смоленская область усилила меры безопасности после атак БПЛА

© Фото : Василий Анохин/TelegramОбломок беспилотника, атаковавшего объекты ТЭК в Смоленской области
Обломок беспилотника, атаковавшего объекты ТЭК в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Обломок беспилотника, атаковавшего объекты ТЭК в Смоленской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Василий Анохин.
В апреле из-за атак украинских дронов в регионе дважды горели нефтебазы. Пожары затронули три нефтебазы.
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"После этих акций наших врагов мы в регионе провели серьезную работу по укреплению энергетической инфраструктуры, по обеспечению безопасности. У нас находится академия ПВО. Мы совместно с коллегами военнослужащими, силовым блоком, МЧС все необходимые меры по радиоэлектронной борьбе, по физической защите приняли. Поэтому надеемся, что в будущем таких повреждений избежим. И жители Смоленской области могут себя чувствовать спокойно", - сказал Анохин.
Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий атак дронов.
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"Я искренне выражаю благодарность… лично главе МЧС России Александру Куренкову. Мы с ним были на связи постоянно. В максимально оперативные сроки авария была устранена с привлечением сил и средств соседних регионов", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024Смоленская областьРоссияВасилий АнохинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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