https://ria.ru/20240608/pmef-1951648062.html

В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов

В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов - РИА Новости, 08.06.2024

В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов

Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:20

2024-06-08T15:20

2024-06-08T15:20

пмэф-2024

смоленская область

россия

василий анохин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Василий Анохин. В апреле из-за атак украинских дронов в регионе дважды горели нефтебазы. Пожары затронули три нефтебазы. "После этих акций наших врагов мы в регионе провели серьезную работу по укреплению энергетической инфраструктуры, по обеспечению безопасности. У нас находится академия ПВО. Мы совместно с коллегами военнослужащими, силовым блоком, МЧС все необходимые меры по радиоэлектронной борьбе, по физической защите приняли. Поэтому надеемся, что в будущем таких повреждений избежим. И жители Смоленской области могут себя чувствовать спокойно", - сказал Анохин. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий атак дронов. "Я искренне выражаю благодарность… лично главе МЧС России Александру Куренкову. Мы с ним были на связи постоянно. В максимально оперативные сроки авария была устранена с привлечением сил и средств соседних регионов", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/svo-1951369089.html

https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html

https://ria.ru/20240420/smolenskaya_oblast-1941178778.html

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смоленская область, россия, василий анохин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)