https://ria.ru/20240608/pmef-1951648062.html
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов - РИА Новости, 08.06.2024
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов
Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:20
2024-06-08T15:20
2024-06-08T15:20
пмэф-2024
смоленская область
россия
василий анохин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875695663_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_7c13b6307397e67c7475b4581322e969.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Меры безопасности, в частности, в радиоэлектронной борьбе с БПЛА, усилены в Смоленской области после атак украинских дронов по нефтебазам, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Василий Анохин. В апреле из-за атак украинских дронов в регионе дважды горели нефтебазы. Пожары затронули три нефтебазы. "После этих акций наших врагов мы в регионе провели серьезную работу по укреплению энергетической инфраструктуры, по обеспечению безопасности. У нас находится академия ПВО. Мы совместно с коллегами военнослужащими, силовым блоком, МЧС все необходимые меры по радиоэлектронной борьбе, по физической защите приняли. Поэтому надеемся, что в будущем таких повреждений избежим. И жители Смоленской области могут себя чувствовать спокойно", - сказал Анохин. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в ликвидации последствий атак дронов. "Я искренне выражаю благодарность… лично главе МЧС России Александру Куренкову. Мы с ним были на связи постоянно. В максимально оперативные сроки авария была устранена с привлечением сил и средств соседних регионов", - рассказал губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/svo-1951369089.html
https://ria.ru/20240608/bespilotnik-1951593740.html
https://ria.ru/20240420/smolenskaya_oblast-1941178778.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875695663_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_7c1ff0e7c2813650fbe57f99c927c6c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, василий анохин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПМЭФ-2024, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленской области усилили меры безопасности после атак дронов
Губернатор Анохин: Смоленская область усилила меры безопасности после атак БПЛА