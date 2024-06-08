https://ria.ru/20240608/pmef-1951647260.html

Президент Сальвадора готов посетить Россию, сообщил вице-президент Ульоа

Президент Сальвадора готов посетить Россию, сообщил вице-президент Ульоа - РИА Новости, 08.06.2024

Президент Сальвадора готов посетить Россию, сообщил вице-президент Ульоа

Президент Сальвадора Найиб Букеле готов посетить РФ, страна была бы рада приветствовать у себя и президента России Владимира Путина, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:11

2024-06-08T15:11

2024-06-08T15:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Президент Сальвадора Найиб Букеле готов посетить РФ, страна была бы рада приветствовать у себя и президента России Владимира Путина, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ вице-президент Феликс Ульоа. "Я думаю, да", - сказал он, отвечая на вопрос, готов ли Букеле приехать в Россию. "На самом деле, однажды уже была назначена дата его визита, но, полагаю, это было в период, на который пришлась пандемия, поэтому визит не состоялся, и затем президент сосредоточился на другой деятельности. Президент очень избирательно подходит к поездкам. И он решил тогда поехать в Россию, потому что есть большой интерес к укреплению сотрудничества, к тому, чтобы иметь отношения на другом уровне между двумя странами", - сказал Ульоа. "Мы рады были бы приветствовать президента Путина в Сальвадоре, когда он будет готов приехать и наши министерства иностранных дел согласуют эти визиты. Думаю, что это одно из посланий, которое я привезу для президента Букеле", - отметил вице-президент. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951629835.html

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россия, сальвадор, найиб букеле, владимир путин