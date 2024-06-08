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Саммит "Россия - Латинская Америка" скоро может состояться, заявил Кобяков - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:49 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951642097.html
Саммит "Россия - Латинская Америка" скоро может состояться, заявил Кобяков
Саммит "Россия - Латинская Америка" скоро может состояться, заявил Кобяков - РИА Новости, 08.06.2024
Саммит "Россия - Латинская Америка" скоро может состояться, заявил Кобяков
Саммит "Россия - Латинская Америка" может состояться "в обозримой перспективе", МИД РФ занимается этой работой, сообщил советник президента РФ, ответственный... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:49
2024-06-08T14:49
пмэф-2024
россия
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Саммит "Россия - Латинская Америка" может состояться "в обозримой перспективе", МИД РФ занимается этой работой, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "Уже более 10 лет в программе петербургского форума является постоянной проведение сессий "Россия - Латинская Америка". Поэтому если мы с вами немного усилим это направление, проведем работу, а мы такую работу уже начали, мы можем стать свидетелями саммита "Россия - Латинская Америка" вполне в обозримой перспективе", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2024. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, антон кобяков
ПМЭФ-2024, Россия, Антон Кобяков
Саммит "Россия - Латинская Америка" скоро может состояться, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: саммит "Россия — Латинская Америка" возможен

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Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Саммит "Россия - Латинская Америка" может состояться "в обозримой перспективе", МИД РФ занимается этой работой, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Уже более 10 лет в программе петербургского форума является постоянной проведение сессий "Россия - Латинская Америка". Поэтому если мы с вами немного усилим это направление, проведем работу, а мы такую работу уже начали, мы можем стать свидетелями саммита "Россия - Латинская Америка" вполне в обозримой перспективе", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Петербурге стартует ПМЭФ-2024
5 июня, 00:08
 
ПМЭФ-2024РоссияАнтон Кобяков
 
 
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