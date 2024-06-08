https://ria.ru/20240608/pmef-1951640887.html

Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ

Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024

Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ

Калужская область направит в этом году порядка 400 миллионов рублей на восстановление объектов в новых российских регионах, в частности, будет отремонтирована... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:40

2024-06-08T14:40

2024-06-08T14:40

пмэф-2024

калужская область

первомайск

луганская народная республика

владислав шапша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Калужская область направит в этом году порядка 400 миллионов рублей на восстановление объектов в новых российских регионах, в частности, будет отремонтирована школа, которую при отступлении украинские войска разбомбили из танка, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Шапша. Шапша рассказал, что у Калужской области есть побратим – город в ЛНР Первомайск. Как только на той территории завершились бои, представители Калужской области отправились в сам Первомайск и располагающиеся поблизости населенные пункты Загорское и Золотое. Занялись в первую очередь восстановлением коммунальной инфраструктуры, потому что приближалась зима, социальных объектов, отметил губернатор. Также калужские специалисты занимались восстановлением жилых домов. "И в этом году у нас 16 объектов именно жилого фонда стоит на восстановление. Школы, спортзал. Сейчас вот в Золотое поехали - там школа, прекрасная, на мой взгляд. При отступлении они, наши враги, там организовали опорный пункт - их никто не трогал, их никто не бомбил. Но когда они поняли, что их окружают, они уехали, остановился танк и прямой наводкой по школе выстрелил несколько раз. По тому же месту, где они сами находились. Пришлось восстанавливать", - рассказал губернатор. Он отметил, что это первый объект в Первомайске, который вошел в федеральную программу капитального ремонта школ в новых регионах. "Мы в этом году предусмотрели около 400 миллионов рублей на восстановительные работы", - подчеркнул глава Калужской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/akvatermy-1950674039.html

https://ria.ru/20240606/zamorozki-1951179457.html

калужская область

первомайск

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калужская область, первомайск, луганская народная республика, владислав шапша