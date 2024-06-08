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Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:40 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951640887.html
Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ
Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ
Калужская область направит в этом году порядка 400 миллионов рублей на восстановление объектов в новых российских регионах, в частности, будет отремонтирована... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:40
2024-06-08T14:40
пмэф-2024
калужская область
первомайск
луганская народная республика
владислав шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Калужская область направит в этом году порядка 400 миллионов рублей на восстановление объектов в новых российских регионах, в частности, будет отремонтирована школа, которую при отступлении украинские войска разбомбили из танка, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Шапша. Шапша рассказал, что у Калужской области есть побратим – город в ЛНР Первомайск. Как только на той территории завершились бои, представители Калужской области отправились в сам Первомайск и располагающиеся поблизости населенные пункты Загорское и Золотое. Занялись в первую очередь восстановлением коммунальной инфраструктуры, потому что приближалась зима, социальных объектов, отметил губернатор. Также калужские специалисты занимались восстановлением жилых домов. "И в этом году у нас 16 объектов именно жилого фонда стоит на восстановление. Школы, спортзал. Сейчас вот в Золотое поехали - там школа, прекрасная, на мой взгляд. При отступлении они, наши враги, там организовали опорный пункт - их никто не трогал, их никто не бомбил. Но когда они поняли, что их окружают, они уехали, остановился танк и прямой наводкой по школе выстрелил несколько раз. По тому же месту, где они сами находились. Пришлось восстанавливать", - рассказал губернатор. Он отметил, что это первый объект в Первомайске, который вошел в федеральную программу капитального ремонта школ в новых регионах. "Мы в этом году предусмотрели около 400 миллионов рублей на восстановительные работы", - подчеркнул глава Калужской области. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/akvatermy-1950674039.html
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калужская область, первомайск, луганская народная республика, владислав шапша
ПМЭФ-2024, Калужская область, Первомайск, Луганская Народная Республика, Владислав Шапша
Калужская область отремонтирует школу, которую разбомбили ВСУ

Шапша: Калужская область направит 400 миллионов рублей в новые регионы России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЧастично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы
Частично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Частично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Калужская область направит в этом году порядка 400 миллионов рублей на восстановление объектов в новых российских регионах, в частности, будет отремонтирована школа, которую при отступлении украинские войска разбомбили из танка, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Владислав Шапша.
Шапша рассказал, что у Калужской области есть побратим – город в ЛНР Первомайск. Как только на той территории завершились бои, представители Калужской области отправились в сам Первомайск и располагающиеся поблизости населенные пункты Загорское и Золотое. Занялись в первую очередь восстановлением коммунальной инфраструктуры, потому что приближалась зима, социальных объектов, отметил губернатор. Также калужские специалисты занимались восстановлением жилых домов.
Акватермальный комплекс Море дома за 2,1 млрд рублей появится под Калугой - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Акватермальный комплекс "Море дома" за 2,1 млрд рублей появится под Калугой
5 июня, 14:24
"И в этом году у нас 16 объектов именно жилого фонда стоит на восстановление. Школы, спортзал. Сейчас вот в Золотое поехали - там школа, прекрасная, на мой взгляд. При отступлении они, наши враги, там организовали опорный пункт - их никто не трогал, их никто не бомбил. Но когда они поняли, что их окружают, они уехали, остановился танк и прямой наводкой по школе выстрелил несколько раз. По тому же месту, где они сами находились. Пришлось восстанавливать", - рассказал губернатор.
Он отметил, что это первый объект в Первомайске, который вошел в федеральную программу капитального ремонта школ в новых регионах.
"Мы в этом году предусмотрели около 400 миллионов рублей на восстановительные работы", - подчеркнул глава Калужской области.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
ПМЭФ-2024. Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Шапша: заморозки не нанесли большого урона сельхозкультурам под Калугой
6 июня, 22:48
 
ПМЭФ-2024Калужская областьПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВладислав Шапша
 
 
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