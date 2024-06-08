https://ria.ru/20240608/pmef-1951632769.html
ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран
ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран - РИА Новости, 08.06.2024
ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран
Участие в ПМЭФ-2024 приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса и 48 иностранных министров, следует из презентации... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:52
2024-06-08T13:52
2024-06-08T13:52
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Участие в ПМЭФ-2024 приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса и 48 иностранных министров, следует из презентации оргкомитета форума на итоговой пресс-конференции. "Участие в форуме приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса, 48 иностранных министров", - сказано в презентации.
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ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран
В ПМЭФ-2024 приняли участие 63 главы дипломатического корпуса и 48 министров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Участие в ПМЭФ-2024 приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса и 48 иностранных министров, следует из презентации оргкомитета форума на итоговой пресс-конференции.
"Участие в форуме приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса, 48 иностранных министров", - сказано в презентации.