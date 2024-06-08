https://ria.ru/20240608/pmef-1951632769.html

ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран

ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран - РИА Новости, 08.06.2024

ПМЭФ-2024 принял делегации из 95 стран

Участие в ПМЭФ-2024 приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса и 48 иностранных министров, следует из презентации... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:52

2024-06-08T13:52

2024-06-08T13:52

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950675574_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_117e1e6e0ac9e975f6148e2bdeeeeb90.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Участие в ПМЭФ-2024 приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса и 48 иностранных министров, следует из презентации оргкомитета форума на итоговой пресс-конференции. "Участие в форуме приняли иностранные делегации из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатического корпуса, 48 иностранных министров", - сказано в презентации.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60