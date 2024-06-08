Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:32 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951629835.html
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет - РИА Новости, 08.06.2024
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:32
2024-06-08T13:32
пмэф-2024
экономика
россия
антон кобяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950238693_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_1126cbf6d9ccb15ff559e07fcb5423e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951626572.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950238693_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_00e7f77f69bdd0132c208bc2f0c2fb0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон кобяков
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Кобяков
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет

Кобяков: на ПМЭФ заключено 982 соглашения на 6,4 триллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.
Итоговая пресс-конференция ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Итоговая пресс-конференция ПМЭФ
13:10
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАнтон Кобяков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала