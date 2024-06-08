https://ria.ru/20240608/pmef-1951629835.html
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет - РИА Новости, 08.06.2024
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:32
2024-06-08T13:32
2024-06-08T13:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.
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экономика, россия, антон кобяков
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Антон Кобяков
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет
Кобяков: на ПМЭФ заключено 982 соглашения на 6,4 триллиона рублей