https://ria.ru/20240608/pmef-1951629835.html

На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет

На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет - РИА Новости, 08.06.2024

На ПМЭФ заключили 982 соглашения на 6 триллионов рублей, сообщил оргкомитет

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:32

2024-06-08T13:32

2024-06-08T13:32

пмэф-2024

экономика

россия

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено 982 соглашения на общую сумму свыше 6,4 триллиона рублей, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. "На площадке форума было подписано 982 соглашения на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только то, что не является коммерческой тайной", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции форума.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951626572.html

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экономика, россия, антон кобяков