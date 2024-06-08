https://ria.ru/20240608/pmef-1951619304.html

Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами, заявила Захарова

Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами, заявила Захарова - РИА Новости, 08.06.2024

Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами, заявила Захарова

Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами и не отказывалась от него, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:16

2024-06-08T12:16

2024-06-08T12:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Россия никогда не прекращала диалог с ядерными державами и не отказывалась от него, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерреша к ядерным державам вернуться к диалогу. Ранее Гутерреш в видеообращении на ежегодном заседании Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association) в Вашингтоне призвал мировое сообщество отойти от края ядерной пропасти, а ядерные державы - вернуться к диалогу."Мы диалог никакой ни с кем не прекращали. Не мы обрывали связи. Не мы, кстати говоря, обрывали энергетические связи. Не мы сворачивали диалоговые платформы. Мы всегда декларировали, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога, и неоднократно проявляли подобный подход на практике. Поэтому призвать нас к диалогу смысла нет, мы от него никогда не отказывались. Это часть нашей внешнеполитической концепции", — сказала Захарова. "Возможно, господину (генсеку ООН Антониу) Гутеррешу стоило бы призвать к диалогу тех, кто от него намерено отказался и мало того, еще другим запрещает вести этот диалог. Потому что Соединенные Штаты не просто отказались сами, они заставляют другие страны отказываться от переговоров", — добавила она. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/putin-1951476507.html

https://ria.ru/20240404/zakharova-1937756465.html

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россия, мария захарова, оон