https://ria.ru/20240608/pmef-1951617644.html
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин - РИА Новости, 08.06.2024
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин
Западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:03
2024-06-08T12:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Идея энергоперехода и применимое к нему регулирование направлены на укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ. Такая концепция энергоперехода, по мнению Сечина, основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников могут быть "принесены в жертву". "Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - добавил глава "Роснефти". Сечин отдельно отметил ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом "зеленого" перехода происходит строительство "зеленого" неоколониализма. Он считает такую политику неприемлемой. По мнению главы "Роснефти", объявленная программа энергоперехода фактически является необъявленными санкциями для почти 90% населения Земли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/energiya-1951611755.html
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экономика, земля, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2024, Экономика, Земля, Игорь Сечин, Роснефть
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин
Сечин: идея Запада об энергопереходе направлена на укрепление однополярности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Идея энергоперехода и применимое к нему регулирование направлены на укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ.
Такая концепция энергоперехода, по мнению Сечина, основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников могут быть "принесены в жертву".
"Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - добавил глава "Роснефти".
Сечин отдельно отметил ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом "зеленого" перехода происходит строительство "зеленого" неоколониализма. Он считает такую политику неприемлемой.
По мнению главы "Роснефти", объявленная программа энергоперехода фактически является необъявленными санкциями для почти 90% населения Земли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.