Рейтинг@Mail.ru
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
12:03 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951617644.html
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин - РИА Новости, 08.06.2024
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин
Западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:03
2024-06-08T12:03
пмэф-2024
экономика
земля
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_29c22d6236f42eafb4aaa0c51638482b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Идея энергоперехода и применимое к нему регулирование направлены на укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ. Такая концепция энергоперехода, по мнению Сечина, основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников могут быть "принесены в жертву". "Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - добавил глава "Роснефти". Сечин отдельно отметил ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом "зеленого" перехода происходит строительство "зеленого" неоколониализма. Он считает такую политику неприемлемой. По мнению главы "Роснефти", объявленная программа энергоперехода фактически является необъявленными санкциями для почти 90% населения Земли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240608/energiya-1951611755.html
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240608/pmef-1951614206.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597534926_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_d7dfc7c65d1afaa4d5ebe1dccdca4b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, земля, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2024, Экономика, Земля, Игорь Сечин, Роснефть
Идея энергоперехода направлена на укрепление однополярности, заявил Сечин

Сечин: идея Запада об энергопереходе направлена на укрепление однополярности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Западная идея энергоперехода нацелена на укрепление однополярной структуры миропорядка, которая основана на контроле за финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Сечин пошутил насчет низкого потребления энергии в Европе
11:18
"Идея энергоперехода и применимое к нему регулирование направлены на укрепление однополярной структуры миропорядка, основанной на контроле над финансовой инфраструктурой, технологиями и логистикой", - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ.
Такая концепция энергоперехода, по мнению Сечина, основана на дискриминации всего мира, когда даже интересы союзников могут быть "принесены в жертву".
"Это особенно явно проявилось при реализации проекта по "спасению" Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета", - добавил глава "Роснефти".
Сечин отдельно отметил ситуацию в отношении развивающихся стран, где под предлогом "зеленого" перехода происходит строительство "зеленого" неоколониализма. Он считает такую политику неприемлемой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Европа организует себе новую тотальную зависимость от России
12 мая, 08:00
По мнению главы "Роснефти", объявленная программа энергоперехода фактически является необъявленными санкциями для почти 90% населения Земли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Сечин назвал отказ от нефти отказом от современного образа жизни
11:42
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЗемляИгорь СечинРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала