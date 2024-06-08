https://ria.ru/20240608/pmef-1951614206.html
Сечин назвал отказ от нефти отказом от современного образа жизни
Сечин назвал отказ от нефти отказом от современного образа жизни - РИА Новости, 08.06.2024
Сечин назвал отказ от нефти отказом от современного образа жизни
Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, а рост ее потребления означает доступ к благам цивилизации, заявил глава "Роснефти" Игорь... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:42
2024-06-08T11:42
2024-06-08T11:42
пмэф-2024
экономика
игорь сечин
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, а рост ее потребления означает доступ к благам цивилизации, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии ПМЭФ. "Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации", - сказал он. Глава "Роснефти" отметил, что преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа. "Ратующим за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него будет полезно задуматься над тем, какую роль играет нефть в современном мире. Ведь помимо производства нефтепродуктов нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса, без которых жизнь современного человека уже невозможно себе представить", - добавил Сечин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
https://ria.ru/20240608/energiya-1951611755.html
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экономика, игорь сечин, роснефть
ПМЭФ-2024, Экономика, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин назвал отказ от нефти отказом от современного образа жизни
Сечин: отказ от нефти означает и отказ от современного образа жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, а рост ее потребления означает доступ к благам цивилизации, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии ПМЭФ.
"Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации", - сказал он.
Глава "Роснефти" отметил, что преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа.
"Ратующим за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него будет полезно задуматься над тем, какую роль играет нефть в современном мире. Ведь помимо производства нефтепродуктов нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса, без которых жизнь современного человека уже невозможно себе представить", - добавил Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.