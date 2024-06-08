https://ria.ru/20240608/pmef-1951609899.html

Эксперт рассказал, как снизить стоимость разработки, производства спутников

Эксперт рассказал, как снизить стоимость разработки, производства спутников - РИА Новости, 08.06.2024

Эксперт рассказал, как снизить стоимость разработки, производства спутников

Унификация компонентов, введение подходов бережливого производства, введение проектного управления, а также создание новых средств выведения космических... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:03

2024-06-08T11:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Унификация компонентов, введение подходов бережливого производства, введение проектного управления, а также создание новых средств выведения космических аппаратов помогут снизить в РФ стоимость разработки и производства спутников, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ гендиректор аэрокосмической корпорации "Новый космос", эксперт рынка НТИ "Аэронет" Антон Алексеев. По его словам, вопрос снижения стоимости разработки и производства спутников сегодня максимально актуален для решения задачи развития российской спутниковой группировки. По разным оценкам, российская группировка на орбите сегодня - это до 250 аппаратов, при этом только группировка SpaceX на март 2024 года насчитывает более 6 тысяч аппаратов. "Чтобы перейти к новой модели их создания и достижению больших темпов подготовки и запуска аппаратов, нужна конвейерная сборка вместо стапельной. Нужна унификация компонентов, введение подходов бережливого производства, введение проектного управления. Всё это - про новое восприятие и высокую эффективность. Отдельной задачей стоит создание средства выведения космических аппаратов, которое будет доступно условно каждый месяц и неделю, чтобы исключить вопрос ожидания, например, год до запуска. Это - про снижение транзакционных издержек. Необходимо создание сверхлегких, многоразовых ракет - для разных ситуаций и задач", - рассказал Алексеев. Проводя аналогии с обычной жизнью, эксперт привел пример, что вместо строительства дома под заказ по индивидуальному проекту нужно построить многоэтажный монолитный подъезд или крупнопанельный дом. "Чтобы это сделать, нужна соответствующая организация производства, бетонный завод и так далее. Или вместо уникального ресторанного блюда нам, например, нужно развернуть полевую кухню и накормить сотни людей оперативно в короткие сроки", – сказал эксперт. Он отметил, что крайне важная мысль при этом состоит в том, что в задаче снижения стоимости разработки особенно важен подход по созданию именно платформы, чтобы всё задуманное экономически было целесообразно и было под силу бюджетным возможностям. Только "платформенная" идеология позволит в целом понять, какие цепочки формирования стоимости будут для каждого спутникового проекта. "Таким образом, сегодня стратегически важно решить как технологические задачи, так и управленческие, инфраструктурные вопросы. И наряду со всем упомянутым, для проектов аэрокосмической отрасли важно не пытаться с допущениями применять инструменты финансирования, созданные под другие отрасли (например, ИТ). Отрасли нужны долгосрочные инвестиционные контракты и заказы, оффсетные контракты, венчурные фонды и другие применимые к специфике аэрокосмических проектов финансовые инструменты, которых сегодня действительно не хватает", – заключил Алексеев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240520/5g-1947172525.html

https://ria.ru/20230616/pmef-1878523850.html

https://ria.ru/20240412/sputniki-1939614203.html

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экономика, технологии, россия