https://ria.ru/20240608/pmef-1951596818.html

Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы

Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы - РИА Новости, 08.06.2024

Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы

Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного, с 2025 года, сказал глава министерства... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:40

2024-06-08T09:40

2024-06-08T09:40

пмэф-2024

экономика

максут шадаев

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Минцифры прорабатывает инициативу запретить бизнесу отправлять запросы в госорганы в любом виде, кроме электронного, с 2025 года, сказал глава министерства Максут Шадаев во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. "Сейчас мы прорабатываем инициативу с определенной даты следующего года запретить обращение бизнеса в любом виде, кроме электронного. В любые структуры, связанные с государством", - сказал министр. Он добавил, что в структуре входящих документов в Минцифры 20% приходят в бумажном виде. "Это запросы, переписка по контрактам, отчетность по контрактам всевозможная", - уточнил Шадаев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/gosuslugi-1951580538.html

https://ria.ru/20240528/moshenniki-1948912567.html

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экономика, максут шадаев, технологии