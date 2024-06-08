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Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
09:25 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951594960.html
Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики
Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики - РИА Новости, 08.06.2024
Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики
Россотрудничество, вероятно, сократит количество квот на обучение в России студентов из Прибалтики, так как желающих учиться в РФ запугивают, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:25
2024-06-08T09:25
пмэф-2024
россия
прибалтика
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Россотрудничество, вероятно, сократит количество квот на обучение в России студентов из Прибалтики, так как желающих учиться в РФ запугивают, заявил РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на полях ПМЭФ. "У нас из стран Прибалтики идет только набор студентов на обучение в Российской Федерации, и то это число очень невелико. Вероятно, нам придется сокращать квоту, потому что нет столько желающих учиться в России", — сказал Примаков. Он отметил, что возможное сокращение квот связано с запугиванием семей, чьи дети хотели бы учиться в России. "К семьям, чьи дети пробуют поступить в российские вузы, приходит... сыск и проводит с ними беседу, запугивает их. Люди очень часто отказываются от идеи учиться в России", — добавил Примаков. Вторая причина, подчеркнул он, заключается в том, что до сих пор многие люди в Прибалтике надеются на то, что они "избавятся от статуса негражданина и смогут интегрироваться". "Но абсолютно фашистские полицейские режимы, которые правят сейчас в Прибалтике, делают очень многое для того, чтобы эти люди не потеряли русскую идентичность и всегда смотрели в сторону России с надеждой", — указал Примаков. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927209968.html
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россия, прибалтика, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
ПМЭФ-2024, Россия, Прибалтика, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики

Примаков: Россотрудничество сократит квоты для студентов из Прибалтики

Примаков
Примаков
Примаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Россотрудничество, вероятно, сократит количество квот на обучение в России студентов из Прибалтики, так как желающих учиться в РФ запугивают, заявил РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на полях ПМЭФ.
"У нас из стран Прибалтики идет только набор студентов на обучение в Российской Федерации, и то это число очень невелико. Вероятно, нам придется сокращать квоту, потому что нет столько желающих учиться в России", — сказал Примаков.
Руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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Он отметил, что возможное сокращение квот связано с запугиванием семей, чьи дети хотели бы учиться в России.
"К семьям, чьи дети пробуют поступить в российские вузы, приходит... сыск и проводит с ними беседу, запугивает их. Люди очень часто отказываются от идеи учиться в России", — добавил Примаков.
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Вторая причина, подчеркнул он, заключается в том, что до сих пор многие люди в Прибалтике надеются на то, что они "избавятся от статуса негражданина и смогут интегрироваться".
"Но абсолютно фашистские полицейские режимы, которые правят сейчас в Прибалтике, делают очень многое для того, чтобы эти люди не потеряли русскую идентичность и всегда смотрели в сторону России с надеждой", — указал Примаков.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияПрибалтикаЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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