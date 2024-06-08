https://ria.ru/20240608/pmef-1951594960.html

Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики

Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики - РИА Новости, 08.06.2024

Примаков допустил сокращение квот на обучение студентов из Прибалтики

Россотрудничество, вероятно, сократит количество квот на обучение в России студентов из Прибалтики, так как желающих учиться в РФ запугивают, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:25

2024-06-08T09:25

2024-06-08T09:25

пмэф-2024

россия

прибалтика

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Россотрудничество, вероятно, сократит количество квот на обучение в России студентов из Прибалтики, так как желающих учиться в РФ запугивают, заявил РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на полях ПМЭФ. "У нас из стран Прибалтики идет только набор студентов на обучение в Российской Федерации, и то это число очень невелико. Вероятно, нам придется сокращать квоту, потому что нет столько желающих учиться в России", — сказал Примаков. Он отметил, что возможное сокращение квот связано с запугиванием семей, чьи дети хотели бы учиться в России. "К семьям, чьи дети пробуют поступить в российские вузы, приходит... сыск и проводит с ними беседу, запугивает их. Люди очень часто отказываются от идеи учиться в России", — добавил Примаков. Вторая причина, подчеркнул он, заключается в том, что до сих пор многие люди в Прибалтике надеются на то, что они "избавятся от статуса негражданина и смогут интегрироваться". "Но абсолютно фашистские полицейские режимы, которые правят сейчас в Прибалтике, делают очень многое для того, чтобы эти люди не потеряли русскую идентичность и всегда смотрели в сторону России с надеждой", — указал Примаков. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240214/sotrudnichestvo-1927209968.html

https://radiosputnik.ru/20240306/putin-1931586932.html

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россия, прибалтика, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)