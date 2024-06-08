https://ria.ru/20240608/pmef-1951590532.html

Работа Русского дома в ряде стран ограничена, заявил Примаков

Работа Русского дома в ряде стран ограничена, заявил Примаков - РИА Новости, 08.06.2024

Работа Русского дома в ряде стран ограничена, заявил Примаков

Работа Русского дома в ряде стран существенно ограничена в связи с нехваткой сотрудников, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:58

2024-06-08T08:58

2024-06-08T08:58

пмэф-2024

россия

румыния

словения

евгений примаков

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рцнк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Работа Русского дома в ряде стран существенно ограничена в связи с нехваткой сотрудников, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях ПМЭФ. "Есть разные градации закрытости и пятьдесят оттенков этой закрытости. Приостановлены в Румынии и Словении. Существенно ограничена работа в Болгарии, Дании, Молдавии, Польше, Словакии и Чехии потому, что не хватает людей", — сказал Примаков. Он указал, что Россотрудничество в Евросоюзе под санкциями, но не под санкциями культурные центры, потому что они все являются самостоятельными учреждениями с точки зрения работы за рубежом. "РЦНК в 99% случаев работают по межправительственному соглашению или в составе посольства. Когда в Евросоюзе, отправив под санкции Россотрудничество, распространили это на культурные центры "на земле", мы считаем, что это несправедливо", — заключил Примаков. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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россия, румыния, словения, евгений примаков, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк