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Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:24 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/pmef-1951585902.html
Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов
Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов - РИА Новости, 08.06.2024
Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов
У Рособрнадзора готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:24
2024-06-08T08:24
пмэф-2024
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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C.-ПЕТЕРБРУГ, 8 июн – РИА Новости. У Рособрнадзора готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено – это введение устной части. У нас все методики и подходы готовы, это должно быть решение комиссии специальной, решение правительства", - сказал Музаев "на полях" ПМЭФ. По словам главы Рособрнадзора, дополнить аттестацию устной частью можно в кратчайшие сроки. Он также отметил, что во время экзамена необходима видеофиксация. "Тогда у нас исчезнут многие проблемы, когда есть сомнения по поводу того, как тот или иной мигрант получил документ", - заключил Музаев. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сказал, что России нужно вернуться к миграционной политике как можно быстрее, так как нельзя делать вид, что проблемы не существует. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов

Глава Рособрнадзора Музаев: у нас все методики и подходы к устной части ЕГЭ

© РИА Новости / Павел ЛисицынКомплексный экзамен для мигрантов
Комплексный экзамен для мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Комплексный экзамен для мигрантов. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБРУГ, 8 июн – РИА Новости. У Рособрнадзора готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено – это введение устной части. У нас все методики и подходы готовы, это должно быть решение комиссии специальной, решение правительства", - сказал Музаев "на полях" ПМЭФ.
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По словам главы Рособрнадзора, дополнить аттестацию устной частью можно в кратчайшие сроки. Он также отметил, что во время экзамена необходима видеофиксация.
"Тогда у нас исчезнут многие проблемы, когда есть сомнения по поводу того, как тот или иной мигрант получил документ", - заключил Музаев.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сказал, что России нужно вернуться к миграционной политике как можно быстрее, так как нельзя делать вид, что проблемы не существует.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024ОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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