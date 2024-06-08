https://ria.ru/20240608/pmef-1951585902.html

Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов

Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов - РИА Новости, 08.06.2024

Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов

У Рособрнадзора готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:24

2024-06-08T08:24

2024-06-08T08:24

пмэф-2024

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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C.-ПЕТЕРБРУГ, 8 июн – РИА Новости. У Рособрнадзора готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено – это введение устной части. У нас все методики и подходы готовы, это должно быть решение комиссии специальной, решение правительства", - сказал Музаев "на полях" ПМЭФ. По словам главы Рособрнадзора, дополнить аттестацию устной частью можно в кратчайшие сроки. Он также отметил, что во время экзамена необходима видеофиксация. "Тогда у нас исчезнут многие проблемы, когда есть сомнения по поводу того, как тот или иной мигрант получил документ", - заключил Музаев. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сказал, что России нужно вернуться к миграционной политике как можно быстрее, так как нельзя делать вид, что проблемы не существует. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)