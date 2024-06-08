https://ria.ru/20240608/pmef-1951585749.html
Президент Абхазии заявил о развитии отношений с Россией
Президент Абхазии заявил о развитии отношений с Россией - РИА Новости, 08.06.2024
Президент Абхазии заявил о развитии отношений с Россией
Отношения России и Абхазии сегодня активно развиваются, идет гармонизация национальных законодательств, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:22
2024-06-08T08:22
2024-06-08T08:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Отношения России и Абхазии сегодня активно развиваются, идет гармонизация национальных законодательств, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания."Наши взаимоотношения характеризуются очень высоким уровнем развития, но при этом нам есть куда расти. В настоящее время идет процесс гармонизации наших законодательств", - сказал Бжания.
https://ria.ru/20240608/abkhaziya-1951582379.html
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абхазия, россия, аслан бжания
ПМЭФ-2024, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Президент Абхазии заявил о развитии отношений с Россией
Президент Абхазии Бжания: отношения России и Абхазии активно развиваются