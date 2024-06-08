https://ria.ru/20240608/pmef-1951578717.html
Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ
Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ
Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости.Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" и платформы "Геоэффект" на основе собственных данных."В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании.Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек.Как и в прошлом году, мужчин среди участников ПМЭФ оказалось почти на 40% больше, чем женщин. Что касается возраста, то ядром аудитории являются гости в возрасте 25-44 лет. Далее идут участники в возрасте 45-54 года, а на третьем месте - молодежь от 18 до 24 лет.По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки.Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html
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китай, оаэ, катар
ПМЭФ-2024, Китай, ОАЭ, Катар
Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ
"МTC Travel": число участников ПМЭФ выросло в 2024 году на четверть
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости.Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" и платформы "Геоэффект" на основе собственных данных.
"В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек.
Как и в прошлом году, мужчин среди участников ПМЭФ оказалось почти на 40% больше, чем женщин. Что касается возраста, то ядром аудитории являются гости в возрасте 25-44 лет. Далее идут участники в возрасте 45-54 года, а на третьем месте - молодежь от 18 до 24 лет.
По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки.
Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.