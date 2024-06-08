https://ria.ru/20240608/pmef-1951578717.html

Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ

Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024

Специалисты МТС подсчитали, как за год увеличилось число участников ПМЭФ

Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:18

2024-06-08T06:18

2024-06-08T14:18

пмэф-2024

китай

оаэ

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951338628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aae75428317b51f8318dde6273948c1f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости.Количество участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выросло на четверть в этом году по сравнению с прошлым годом, а за первые три дня его посетили представители более 120 стран, подсчитали для РИА Новости специалисты "МTC Travel" и платформы "Геоэффект" на основе собственных данных."В этом году в первые дни форума его посетило на 25% больше участников, чем в 2023 году. Гостями ПМЭФ в первые дни форума в 2024 году стали посетители из более чем 120 стран. Наиболее многочисленными оказались делегации Китая, ОАЭ, Катара, Белоруссии, Казахстана и Египта", - говорится в исследовании.Отмечается, что в форуме приняли участие представители разных субъектов РФ. При этом активно его посещали и сами жители Петербурга - 15% участников, а каждый третий приехал из Московского региона. Всего в форуме только в первый день приняло участие 18 тысяч человек.Как и в прошлом году, мужчин среди участников ПМЭФ оказалось почти на 40% больше, чем женщин. Что касается возраста, то ядром аудитории являются гости в возрасте 25-44 лет. Далее идут участники в возрасте 45-54 года, а на третьем месте - молодежь от 18 до 24 лет.По подсчетам аналитиков, спрос на отели в северной столице в период проведения форума вырос на четверть в годовом сопоставлении. За размещение в этот период гости платили в среднем 14 тысяч рублей в сутки, что в 3,3 раза дороже, чем они заплатили бы после окончания ПМЭФ. Например, проживание с 9 по 11 июня обошлось бы в среднем в 6 тысяч рублей в сутки.Там добавили, что гости бронировали проживание в среднем за 11 дней до начала форума. В свою очередь наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели со средним чеком в 7 тысяч рублей в сутки и четырехзвездочные отели - 19 тысяч рублей в сутки. На люксовые отели пришлось 5% заказов отелей, а средний чек за проживание в них во время ПМЭФ составил 95 тысяч рублей в сутки.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

https://ria.ru/20240605/tamozhnya-1950633299.html

китай

оаэ

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, оаэ, катар