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В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину

В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину - РИА Новости, 08.06.2024

В Индонезии пятиметровый питон целиком проглотил женщину

В центральной части Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину, передает France-Presse со ссылкой на старейшину деревни Калемпанг Суарди Роси. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T21:55

2024-06-08T21:55

2024-06-08T22:59

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В центральной части Индонезии пятиметровый питон проглотил женщину, передает France-Presse со ссылкой на старейшину деревни Калемпанг Суарди Роси. По информации агентства, 45-летняя Фарида, мать четверых детей, не вернулась в четверг домой. Местные жители организовали поиски, в ходе которых муж пропавшей обнаружил ее вещи, а вскоре поисковая группа наткнулась на рептилию с раздувшимся животом. "Они договорились вскрыть питону живот. Как только они это сделали, сразу же показалась голова Фариды", — приводит агентство слова старейшины деревни.Змея проглотила женщину вместе с одеждой. Гигантские питоны, длина которых обычно превышает шесть метров, встречаются в Индонезии и на Филиппинах. Как правило, они редко нападают на людей: эти неядовитые змеи предпочитают охотиться на мелких животных. Однако в последние годы произошло несколько трагических инцидентов на плантациях и в поселениях, расположенных вблизи джунглей и пещер. Так, в октябре 2022 года в Индонезии женщину полностью проглотил семиметровый питон.

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в мире, индонезия, филиппины