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США заключили контракт для производства корабельных радаров ПВО и ПРО - РИА Новости, 08.06.2024
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02:11 08.06.2024 (обновлено: 02:37 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/pentagon-1951570039.html
США заключили контракт для производства корабельных радаров ПВО и ПРО
США заключили контракт для производства корабельных радаров ПВО и ПРО - РИА Новости, 08.06.2024
США заключили контракт для производства корабельных радаров ПВО и ПРО
США заключили контракт на сумму почти 678 миллионов долларов с оборонно-промышленной компанией Raytheon на производство радаров противовоздушной и... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T02:11
2024-06-08T02:37
в мире
сша
raytheon
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США заключили контракт на сумму почти 678 миллионов долларов с оборонно-промышленной компанией Raytheon на производство радаров противовоздушной и противоракетной обороны для американского флота, сообщили в Пентагоне. "Компания Raytheon получила модификацию к контракту на сумму 677,7 миллиона долларов с фиксированной ценой для производства оборудования семейства радаров AN/SPY-6(V)", - указано в заявлении ведомства. Работы будут проводиться на производственных площадках в различных штатах страны и должны быть выполнены к сентябрю 2028 года. Радары противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6 предназначены для установки на корабли ВМС США и являются американской радиолокационной системой для предупреждения о ракетном нападении и наведения собственных зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет.
https://ria.ru/20240608/stryker-1951566710.html
https://ria.ru/20240524/pentagon-1948028172.html
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в мире, сша, raytheon, министерство обороны сша
В мире, США, Raytheon, Министерство обороны США
США заключили контракт для производства корабельных радаров ПВО и ПРО

США подписали договор по производству радаров ПВО и ПРО для ВМС в $678 миллионов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США заключили контракт на сумму почти 678 миллионов долларов с оборонно-промышленной компанией Raytheon на производство радаров противовоздушной и противоракетной обороны для американского флота, сообщили в Пентагоне.
"Компания Raytheon получила модификацию к контракту на сумму 677,7 миллиона долларов с фиксированной ценой для производства оборудования семейства радаров AN/SPY-6(V)", - указано в заявлении ведомства.
БТР M1126 Stryker - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
США заключили контракт на производство поставляемых Украине БТР Stryker
01:01
Работы будут проводиться на производственных площадках в различных штатах страны и должны быть выполнены к сентябрю 2028 года.
Радары противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6 предназначены для установки на корабли ВМС США и являются американской радиолокационной системой для предупреждения о ракетном нападении и наведения собственных зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет.
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В миреСШАRaytheonМинистерство обороны США
 
 
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