https://ria.ru/20240608/ovchinskiy-1951671725.html

Владислав Овчинский: промышленность Москвы может конкурировать с Китаем

Владислав Овчинский: промышленность Москвы может конкурировать с Китаем - РИА Новости, 08.06.2024

Владислав Овчинский: промышленность Москвы может конкурировать с Китаем

Московская промышленность процветает и уверенно растет, рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:00

2024-06-08T18:00

2024-06-08T18:00

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Московская промышленность процветает и уверенно растет, рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Также он рассказал, как Москва взаимодействует с регионами и другими странами, а также поделился планами по заключению офсетных контрактов. Беседовала Ольга Овчинникова.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.– Владислав Анатольевич, как бы вы могли оценить состояние московской промышленности на текущий момент? Какие предприятия показывают наиболее хорошую положительную динамику?– Московская промышленность процветает, мы уверенно растем. В прошлый год мы показали рекордные показатели роста, гораздо лучше крупных промышленных регионов страны. Растут, в первую очередь, те отрасли, у которых есть особая потребность у горожан, да и у жителей других субъектов, то есть потребительские отрасли. И что для нас очень важно – это высокотехнологичные отрасли промышленности. Если говорить о высокотехе, то это отрасли, которые не создаются за один день, это сложноконструируемые отрасли, в которых необходимо выстроить правильный технологический процесс, провести этап ОКРов, разработок и только после этого начать серийное производство. Та экосистема, которая на протяжении последних 10 лет функционирует в городе, позволила вырастить серьезных игроков в этих высокотехнологичных отраслях, запустить им производство и начать активную экспансию на внутренний рынок Российской Федерации и на внешние рынки. Эти отрасли как раз и стали драйверами роста городской обрабатывающей промышленности, и мы уверены, что именно за этими отраслями будущее.Что вызывает особую гордость, в 2023 году мы ввели в эксплуатацию больше промышленных объектов, чем за пять предыдущих лет. Если с 2018 по 2022 годы было введено свыше 390 тысяч квадратных метров, то в 2023 году – более 415 тысяч. Объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в 2023 году составил 267,2 миллиарда рублей.– А есть ли какие-то отрасли, которые, на ваш взгляд, требуют доработки в Москве, и что для этого делается правительством Москвы?– Я бы сказал, что практически все отрасли, которые функционируют в городе, а это 28 отраслей обрабатывающей промышленности, требуют дополнительных усилий городских властей и инвесторов в создание полноценных серьезных кластеров, где будут комфортно развиваться резиденты. Хочу отметить, что городом и мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение поддерживать широкий круг предприятий обрабатывающей промышленности. Мы не делим предприятия на важные и не очень, мы поддерживаем все предприятия, которые встраиваются в городскую среду. Безусловно, мы не можем создавать на территории города крупнотоннажные производства химии. По понятным причинам: и градостроительным, и экологическим. Москва – это крупный мегаполис в первую очередь, у нас нет в принципе возможности создавать такие производства, да и это, наверное, будет не очень хорошо для горожан, для гостей столицы. Но все высокотехнологичное, что соответствует экологическим требованиям и требованиям горожан, мы, конечно же, привлекаем, приземляем и активно содействуем в масштабировании этих отраслей.– Ранее президент России Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что в ближайшие годы России предстоит на десятки процентов увеличить объемы промышленного производства, причем должны появиться новые предприятия, в том числе высокотехнологичные по критически важным направлениям. Будет ли промышленное производство в перспективе развиваться еще больше, наращивать объемы производства?– На самом деле мы создали комплекс мер поддержки, который позволяет нам не только выполнять поручения президента, которые, безусловно, имеют важнейший приоритет для нас, но и идти дальше. Наша задача, которую перед нами ставит руководитель города, – это конкурировать и побеждать в борьбе с крупными промышленными мегаполисами мира. Это те города, которые являются наиболее успешными, которые создают наибольший добавленный продукт и благодаря этому во многом могут обеспечить достойную жизнь для своих жителей. Наша задача, в первую очередь, не просто развивать промышленность, а создать условия, при которых промышленные производства будут платить высокую заработную плату своим сотрудникам, будут экологичными, будут включены в городскую повестку и будут создавать качественно новый продукт не просто путем реинжиниринга или копирования уже существующего иностранного продукта, а будут создавать новые разработки, новые технологии и внедрять их в городскую среду.– Как сейчас обстоят дела с международным сотрудничеством в области промышленности? Какие страны за текущий год обратили особое внимание на столицу?– Я думаю, что в существующих условиях все страны обращают особое внимание на город. Особенно недружественные страны, потому что мы работаем вопреки всем ожиданиям наших недружественных партнеров, мы растем гораздо быстрее, чем предполагалось. Напомню, что наши западные бывшие партнеры предполагали, что экономика не только города, но и страны будет разорвана в клочья, что мы не сможем нормально обеспечивать нормальную жизнь людям, мы не сможем поддерживать определенный уровень производства, и все для этого было сделано со стороны наших недружественных коллег. Однако мы доказали на протяжении 2022-2023 годов и доказываем сейчас, что мы не просто выживаем, мы развиваемся опережающими темпами, мы активно масштабируем наше промышленное производство и, конечно, это вызывает тревогу у наших недружественных коллег.Помимо этого, мы выстраиваем очень хорошие взаимоотношения с дружественными нам странами. Это и страны Юго-Восточной Азии, страны Персидского залива. Например, по итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Саудовскую Аравию занял 25% от общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта в страну. Москва заняла первое место по объемам ННЭ среди остальных регионов Российской Федерации.Среди товаров промышленного экспорта ключевую роль заняла отрасль машиностроения – около 74% всего столичного промышленного экспорта. Тем не менее, к наиболее перспективным для развития сотрудничества можно отнести электрические устройства, аппаратуру связи; продукцию приборостроения, фармацевтические товары и медицинскую технику, а также товары косметической промышленности. Отдельно стоит отметить, что мы очень много и успешно работаем со странами ЕАС.У нас есть очень много проектов в разработке с нашими ближайшими соседями, которые хотят инвестировать на территории города, готовы вкладывать средства. Я думаю, что в 2024-2025 годах эти проработки выльются в конкретный инвестиционный проект, который будет реализовываться на территории города. Почему мы интересны для наших дружественных коллег? Потому что, конечно же, Москва – это крупнейший рынок сбыта, это город с самым большим в Европе населением. Это город, который не просто потребляет продукцию, но и создает новейшие технологии в рамках тех инженерных и научных организаций, которые функционируют на территории города. Не так давно было суждение в массах, что город перестал заниматься авиацией, например, или космосом. Это абсолютно не так. Город занимается разработками самых передовых гражданских технологий и в авиационной, и в космической отраслях. И без нашей конструкторской мысли, я думаю, ни один летательный аппарат бы не полетел. Это означает, что сгусток, кумулятивный эффект от того интеллектуального потенциала, который на протяжении многих лет концентрировался на территории города, обязательно даст свои эффекты. И он уже показывает результаты в том росте промышленного производства, реального сектора экономики, который мы видим в последние годы.– А как идет сотрудничество с регионами России и в каких отраслях наиболее активно?– Мы для себя поставили задачу активно вовлекать регионы Российской Федерации в нашу промышленную повестку. Мы понимаем, что мы не можем развивать все виды производства на территории города, в этом нет никакой необходимости. Конечно, сила России в развитии регионов, не только города Москвы. Мэр ставит нам задачи заключать, например, офсетные контракты с регионами, которые позволяют нам обеспечить спрос для региональных производителей той продукции, которую они выпускают. Например, мы заключили в прошлом году первый межсубъектовый контракт на поставку щебня. Мы не можем производить щебень у себя, мы его покупаем из республики Карелии, это абсолютно нормально. Мы инвестируем средства непосредственно в производителя этой продукции на территории региона. И мы для себя получаем эффекты: мы снижаем цену закупаемой продукции, повышаем качество, устанавливаем полноценный контроль за качеством производимой продукции. А для региона это поддержка не перекупщика, а производителя. И деньги идут в регион, развивают производственные мощности, повышают уровень заработной платы в регионе. Для нас это серьезный бонус, и для страны.– Вы затронули тему офсетов. Сколько их сейчас, планируется ли заключить новые в ближайшее время?– На данный момент мы уже заключили 19 офсетных контрактов. Это хорошая, рекордная цифра, но для нас это не рекорд, это старт того, чем мы будем заниматься дальше. Мы видим в долгосрочных инвестиционных контрактах будущее. Будущее для инвесторов: создавать производство на территории города и на территории других субъектов. При этом я хочу сказать, что 19 офсетов – это порядка 90% всех офсетов, которые заключены на территории Российской Федерации. Город в этом, конечно же, пионер, лидер и, несомненно, мы эту практику будем масштабировать. У нас есть планы в этом году заключить еще значительное количество офсетных контрактов. Мы прорабатываем их в самых разных областях: это городское хозяйство, это транспорт. Сейчас огромной важной для нас задачей является формирование долгосрочного заказа в строительной отрасли, потому что строительная отрасль – это один из крупных драйверов развития городской экономики. Напомню, что в городе действует самая крупная в стране адресно-инвестиционная программа, по которой строятся метрополитен, дома, объекты социальной инфраструктуры, объекты инженерной инфраструктуры, дороги. И на все эти объекты требуются строительные материалы, в том числе и производимые на территории города. Во многом для этого мы создали на территории ТиНАО строительный кластер, где начинают формироваться серьезные, крупные игроки, производители строительных материалов. И сейчас со стройкомплексом мы активно отрабатываем эти долгосрочные заказы, будем переводить их в офсетные обязательства с локализацией на территории города. Там, где мы не можем локализовать на территории города, – с локализацией на территории других субъектов Российской Федерации.– На ПМЭФ представлено большое количество разнообразных роботов, в частности на стенде Москвы робот-мороженщик. Да и в принципе искусственный интеллект очень плотно входит в нашу жизнь. Сколько сейчас промышленных предприятий в Москве роботизированы? И могут ли роботы, на ваш взгляд, по каким-то специальностям полностью заменить человека?– Роботы должны роботизировать то, что можно роботизировать. Там, где этого не требуется – и не надо этим заниматься. Мы активно занимаемся развитием робототехники, искусственного интеллекта. Москва – это один из центров развития робототехники. Мы понимаем, что все рутинные процессы, которые реализуются на промышленных предприятиях, могут быть роботизированы. Именно эти процессы мы пытаемся заместить промышленными роботами. Сложно сказать, сколько промышленных предприятий роботизировано, потому что роботизируется не целиком промышленные предприятия, а отдельные процессы. Но тем не менее, мы запустили такой важный сервис, который, наверное, помогает это достаточно быстро делать. Этот сервис называется "Банк технологий". Благодаря этому сервису, мы все те технологии, в том числе и роботизацию отдельных процессов, отдаем во внешний информационный поток, отдаем для обозрения нашими промышленными предприятиями. Промышленные предприятия анализируют, могут ли они встроить процесс и ту или иную роботизацию к себе на промпредприятие, и после этого берут уже готовое решение. Вот этот сервис позволяет быстро внедрять уже существующие технологии, повысить производительность труда. При этом надо отметить, что есть процессы, которые имеют высокую интеллектуальную составляющую. Мы не считаем необходимым в принципе там что-то роботизировать. Для этих процессов нужны качественные, серьезные инженеры, которые могут правильно формировать конструкторскую документацию, разработки, формировать новые формулы, новые чертежи, новые схемы. Вот это нам ни в коем случае нельзя упустить, нельзя замещать машинами то, что машина замещать не должна.– Проект "Открой Моспром" появился в 2019 году. Что он из себя представляет через пять лет после открытия? Может быть вы готовите какие-то новые форматы, чтобы сделать мероприятие еще более интересным?– Проект "Открой Моспром" – это проект популяризации промышленности, мы его делали в первую очередь для горожан, чтобы жители города Москвы были уверены, что промышленность не просто существует, а активно развивается, что мы создаем и поддерживаем новые высокотехнологичные производства. Вторая цель, конечно, не скромная, но важная, у этого проекта – это привлекать молодежь в промышленное производство. В широком, обывательском смысле, промышленность – это большие заводы, это дымящие трубы, это перепачканные углем лица работников. Мы развенчиваем этот миф, мы показываем, что на самом деле представляет из себя промышленность. И когда молодые ребята приходят на фармпроизводство, и видят там ситуацию, похожую на какую-то космическую обстановку, где другая планета, люди в скафандрах что-то тестируют, запускают на огромных умных роботизированных линиях, проводят опытные испытания и разрабатывают лекарственные препараты будущего, то, конечно, отношение молодежи к промышленности кардинально меняется. Они хотят работать с такими высокими технологиями. А наша задача – воспитывать грамотных инженеров, создавать серьезную прослойку высококвалифицированных рабочих с хорошей заработной платой и отвечающих за качество той продукции, которую они выпускают.– А есть ли у вас какое-то любимое производство?– Этот вопрос очень часто задают, сначала я на него отвечал утвердительно. Говорил, что есть, но с недавних пор перестал это говорить, потому что у нас настолько разветвленная сеть промышленных предприятий и каждое предприятие настолько уникальное, что когда мы говорим о том, что одно предприятие у меня любимое, а остальные, выходит, как будто нет, то остальные обижаются – и правильно делают. Поэтому я могу сказать, что все 4200 промышленных предприятий города – это любимые предприятия. Мы не можем их не любить, потому что наша задача – эти предприятия масштабировать, развивать и делать их еще более высокотехнологичными, совершенными и отличными.– Вы говорите, Владислав Анатольевич, что мы хотим, и мы на самом деле можем конкурировать с ведущими мегаполисами, а если мы говорим о странах? Как вы считаете, можем ли мы уже сейчас в каких-то отраслях конкурировать с Китаем?– Мы не просто конкурируем по отдельным отраслям, мы побеждаем наших дружественных восточных партнеров, и наши партнеры активно покупают у нас продукцию. Недавно мы посещали завод медизделий, мы экспортируем постоянно эти изделия в Китай, потому что Китай не умеет делать так. И именно такие сильные стороны мы должны развивать, если мы говорим об экспорте. Безусловно, Китай – это огромный рынок рабочей силы, в первую очередь, это огромный емкий рынок материальных ресурсов и сырья и по ряду, скажем так, масс-маркет отраслей мы не можем конкурировать с Китаем, да и не должны конкурировать с Китаем, потому что мы не достигнем такой емкости рынка, которая есть в Китае. При этом мы делаем свои локальные производства, которые производят хорошую конкурентную продукцию, и мы ее активно покупаем. Хороший пример – это легпром. Безусловно, нам сложно конкурировать с крупными китайскими фабриками, но за счет таланта наших дизайнеров, модельеров, швей мы делаем продукцию, которая классная, конкурентная и ее выбирают москвичи, да и жители Российской Федерации, как предпочтительную продукцию. Она побеждает и в конкурентной борьбе по цене, по качеству, и мы здесь, безусловно, занимаем свою нишу и не уступаем Китаю нисколько. Но по объему выпуска легпрома в ближайшее время не догоним Китай, да и не надо себе такой цель ставить, у нас нет такой задачи. Надо развивать сильные стороны, надо делать на них акцент, мы делаем серьезный акцент на интеллектуальной составляющей, на мозгах, на наших инженерных кадрах, на наших творческих кадрах, а здесь Китаю и другим странам до нас очень далеко. Они в этом плане никогда нас не догонят, и, безусловно, мы будем побеждать там, где мы имеем свои сильные стороны.– То есть мы на качество, не на количество работаем?– Конечно, на качество, на интеллектуальную составляющую и на уникальность той продукции, которую мы производим.– Чем московская промышленность в этом году может похвастаться на ПМЭФ, и какие ключевые соглашения планируете заключить?– В этом году нам чуть проще хвастаться, чем в прошлом, потому что в этом году мы рассказываем о тех проектах, которые уже стали реальностью в 2023 году. А это запущенные производства, это запущенная офисная, инженерная, транспортная инфраструктура, это крупные инфраструктурные проекты. Прошлый год был богат на такие проекты, начиная от запуска проспекта Багратиона и заканчивая запуском крупных фармацевтических производств. В этом году наш стенд во многом акцентирован на транспортную инфраструктуру. Вы знаете, что президентом был утвержден проект строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург, поэтому часть нашего стенда посвящена этой тематике. Для нас действительно это мегапроект, в котором будут участвовать многие субъекты Российской Федерации, производители со всей страны. Это серьезнейший драйвер развития экономики. Много будет посвящено создаваемой транспортной инфраструктуре, потому что транспорт – это кровеносная система города. От того, насколько быстро, качественно и мобильно мы передвигаемся на разных видах транспорта, зависит и качество социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры и промышленной инфраструктуры. Поэтому рассказали и о речном транспорте, и об автомобильном транспорте, об электрике. Большой пул посвящен привлечению инвестиций в городскую экономику. Мы заключили большие инвестиционные проекты, которые только начинают реализовываться, мы получим эффект от этих инвестиционных проектов в 2025, 2026, 2027 годах, но мы понимаем, что этот эффект будет странового характера, потому что это проекты, связанные с технологическим суверенитетом, с нашей безопасностью, с возможностью готовить серьезные качественные кадры.

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https://ria.ru/20240607/investitsii-1951275739.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, москва, китай, россия, владислав овчинский, сергей собянин, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей