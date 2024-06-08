https://ria.ru/20240608/otvet-1951576980.html

В США рассказали о "российском ответе" Starlink

В США рассказали о "российском ответе" Starlink - РИА Новости, 08.06.2024

В США рассказали о "российском ответе" Starlink

Американский портал Business Insider назвал разработку сети межспутниковой связи компании из России "Бюро 1440" "российским ответом" на сеть Starlink компании... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:22

2024-06-08T05:22

2024-06-08T13:15

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Американский портал Business Insider назвал разработку сети межспутниковой связи компании из России "Бюро 1440" "российским ответом" на сеть Starlink компании Илона Маска SpaceX.Ранее "Бюро 1440" впервые протестировала лазерную межспутниковую связь собственной разработки. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, 13 мая была успешно завершена первая серия тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Там отметили, что прошедшие тесты — это первый успешный опыт отечественной лазерной межспутниковой связи в космосе."Компания, разрабатывающая российский ответ на Starlink Илона Маска, заявила, что завершила первую серию испытаний с использованием лазерной межспутниковой связи собственной разработки", — пишет BI.Как указывает автор статьи, "Бюро 1440" называло своей целью создание широкополосного сервиса передачи данных, обеспечивающего высокоскоростную связь с низкой задержкой в ​​любой точке мира — "точно так же, как Starlink от SpaceX".Технологии лазерной связи развивают американские и китайские корпорации, среди них — NASA, SpaceХ, Amazon и другие. Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют порядка 5841 аппарата этой сети.

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, технологии, россия, илон маск, spacex, наса