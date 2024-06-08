https://ria.ru/20240608/otsrochka-1951574827.html

Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже

Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже - РИА Новости, 08.06.2024

Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже

Вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов со средним профессиональным образованием не прорабатывается, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T04:06

2024-06-08T04:06

2024-06-08T04:50

пмэф-2024

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов со средним профессиональным образованием не прорабатывается, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Нет, сейчас нет", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240125/zakon-1923409206.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максут шадаев