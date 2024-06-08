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Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
04:06 08.06.2024 (обновлено: 04:50 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/otsrochka-1951574827.html
Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже
Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже - РИА Новости, 08.06.2024
Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже
Вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов со средним профессиональным образованием не прорабатывается, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T04:06
2024-06-08T04:50
пмэф-2024
максут шадаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов со средним профессиональным образованием не прорабатывается, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Нет, сейчас нет", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240125/zakon-1923409206.html
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максут шадаев
ПМЭФ-2024, Максут Шадаев
Шадаев ответил на вопрос об отсрочке для учащихся на айтишников в колледже

Шадаев: отсрочку от срочной службы для изучающих IT в колледже не обсуждают

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Вопрос отсрочки от срочной службы для IT-специалистов со средним профессиональным образованием не прорабатывается, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Нет, сейчас нет", - сказал Шадаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
ГД приняла закон о приостановке срочных контрактов на время военной службы
25 января, 13:37
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024Максут Шадаев
 
 
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