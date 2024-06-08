https://ria.ru/20240608/obstrel-1951697808.html

Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым

Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым - РИА Новости, 08.06.2024

Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым

Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T20:21

2024-06-08T20:21

2024-06-08T20:21

специальная военная операция на украине

происшествия

здоровье - общество

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав Херсонской области в Telegram-канале. ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ. "Четыре пациента направлены на специализированное лечение в Республику Крым. Минздрав Херсонской области направил четыре пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по словам заместителя главы регионального минздрава Константина Коновалова, пациентов сопровождали врачи анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф "Южный" Минздрава России.

https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)