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Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым - РИА Новости, 08.06.2024
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым
Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:21
2024-06-08T20:21
2024-06-08T20:21
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав Херсонской области в Telegram-канале. ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ. "Четыре пациента направлены на специализированное лечение в Республику Крым. Минздрав Херсонской области направил четыре пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по словам заместителя главы регионального минздрава Константина Коновалова, пациентов сопровождали врачи анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф "Южный" Минздрава России.
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Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили лечиться в Крым