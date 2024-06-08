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Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/obstrel-1951697808.html
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым - РИА Новости, 08.06.2024
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым
Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:21
2024-06-08T20:21
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав Херсонской области в Telegram-канале. ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ. "Четыре пациента направлены на специализированное лечение в Республику Крым. Минздрав Херсонской области направил четыре пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по словам заместителя главы регионального минздрава Константина Коновалова, пациентов сопровождали врачи анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф "Южный" Минздрава России.
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херсонская область
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происшествия, здоровье - общество, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Крым

Четырех пострадавших при обстреле Херсонской области направили лечиться в Крым

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Четыре пациента из Херсонской области, пострадавших при обстреле ВСУ, отправлены на специализированное лечение в медицинское учреждение Крыма, сообщил Минздрав Херсонской области в Telegram-канале.
ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным главы региона Владимира Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ.
"Четыре пациента направлены на специализированное лечение в Республику Крым. Минздрав Херсонской области направил четыре пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по словам заместителя главы регионального минздрава Константина Коновалова, пациентов сопровождали врачи анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф "Южный" Минздрава России.
Погибшие в результате обстрела села Садовое - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Сальдо назвал удар по селу Садовое людоедским поступком Зеленского
7 июня, 23:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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