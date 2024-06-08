https://ria.ru/20240608/obstrel-1951683265.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 08.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в субботу выпустили девять снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:40

2024-06-08T18:40

2024-06-08T18:40

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

стирол

нато

донецк

горловка

петровский район

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили девять снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 15.25 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 15.30 до 17.40 украинские войска выпустили ещё два снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и два кассетных снаряда аналогичного калибра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

донецк

горловка

петровский район

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происшествия, сцкк, стирол, нато, донецк, горловка, петровский район