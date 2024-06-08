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Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/obstrel-1951682106.html
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 08.06.2024
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка
Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:32
2024-06-08T18:32
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "В результате вражеского обстрела обесточен Петровский водопроводный узел. В связи с этим сегодня в Петровском районе и микрорайоне Текстильщик подача воды осуществляться не будет", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов со стороны украинских войск Петровского и Кировского районов Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка

Кулемзин: Петровский район в Донецке остался без воды из-за обстрела

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате вражеского обстрела обесточен Петровский водопроводный узел. В связи с этим сегодня в Петровском районе и микрорайоне Текстильщик подача воды осуществляться не будет", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов со стороны украинских войск Петровского и Кировского районов Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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