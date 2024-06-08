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Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 08.06.2024
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка
Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:32
2024-06-08T18:32
2024-06-08T18:32
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "В результате вражеского обстрела обесточен Петровский водопроводный узел. В связи с этим сегодня в Петровском районе и микрорайоне Текстильщик подача воды осуществляться не будет", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов со стороны украинских войск Петровского и Кировского районов Донецка.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка
Кулемзин: Петровский район в Донецке остался без воды из-за обстрела