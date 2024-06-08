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Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка

Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка - РИА Новости, 08.06.2024

Кулемзин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка

Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:32

2024-06-08T18:32

2024-06-08T18:32

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Петровский район и микрорайон Текстильщики в Донецке остались без воды, так как Петровский водопроводный узел был обесточен в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "В результате вражеского обстрела обесточен Петровский водопроводный узел. В связи с этим сегодня в Петровском районе и микрорайоне Текстильщик подача воды осуществляться не будет", - написал Кулемзин в своём Telegram-канале. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов со стороны украинских войск Петровского и Кировского районов Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия