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Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2024

Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:12

2024-06-08T16:12

2024-06-08T16:12

специальная военная операция на украине

россия

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет ", - сказала собеседница агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html

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россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, происшествия