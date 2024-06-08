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Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/obstrel-1951657587.html
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2024
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:12
2024-06-08T16:12
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет ", - сказала собеседница агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия
энергодар
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россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области

Украинские войска обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет ", - сказала собеседница агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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