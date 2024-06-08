https://ria.ru/20240608/obstrel-1951657587.html
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области - РИА Новости, 08.06.2024
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T16:12
2024-06-08T16:12
2024-06-08T16:12
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли из артиллерии город Энергодар в Запорожской области России, пострадавших нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Украинские боевики обстреляли город Энергодар с использованием артиллерии. Был выпущен один снаряд в район администрации. Пострадавших нет ", - сказала собеседница агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933757971.html
россия
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска обстреляли Энергодар в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из артиллерии Энергодар в Запорожской области