СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области
СК фиксирует последствия обстрела магазина в Садовом, где погибли 22 человека
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела села Садовое
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела села Садовое
ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ фиксируют последствия разрушений в результате обстрела украинскими боевиками продовольственного магазина в селе Садовое в Херсонской области, в результате которого погибли 22 человека, сообщил РИА Новости следователь СК РФ.
"Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксировано очередное преступление вооруженных формирований Украины против мирного населения Херсонской области. Так, 7 июня 2024 года украинские боевики обстреляли продовольственный магазин в селе Садовое Херсонской области. В результате циничных и нацистских действий украинских боевиков погибли 22 мирных жителя. В настоящее время продолжается фиксация преступления", - сообщил РИА Новости он.
Ранее СК РФ сообщил, что по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Глава СК РФ поручил оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил.
Первый удар по продовольственному магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй с помощью из РСЗО американского производства HIMARS, ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
На месте обстрела работают экстренные службы области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.