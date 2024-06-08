https://ria.ru/20240608/obstrel-1951641649.html

СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области

СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024

СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области

Следователи СК РФ фиксируют последствия разрушений в результате обстрела украинскими боевиками продовольственного магазина в селе Садовое в Херсонской области,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:47

2024-06-08T14:47

2024-06-08T14:47

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

александр бастрыкин

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ фиксируют последствия разрушений в результате обстрела украинскими боевиками продовольственного магазина в селе Садовое в Херсонской области, в результате которого погибли 22 человека, сообщил РИА Новости следователь СК РФ. "Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксировано очередное преступление вооруженных формирований Украины против мирного населения Херсонской области. Так, 7 июня 2024 года украинские боевики обстреляли продовольственный магазин в селе Садовое Херсонской области. В результате циничных и нацистских действий украинских боевиков погибли 22 мирных жителя. В настоящее время продолжается фиксация преступления", - сообщил РИА Новости он. Ранее СК РФ сообщил, что по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Глава СК РФ поручил оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил. Первый удар по продовольственному магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй с помощью из РСЗО американского производства HIMARS, ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На месте обстрела работают экстренные службы области. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html

https://ria.ru/20240608/senator-1951565235.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , александр бастрыкин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), происшествия