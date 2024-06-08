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СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/obstrel-1951641649.html
СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области
СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области - РИА Новости, 08.06.2024
СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области
Следователи СК РФ фиксируют последствия разрушений в результате обстрела украинскими боевиками продовольственного магазина в селе Садовое в Херсонской области,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:47
2024-06-08T14:47
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
александр бастрыкин
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ фиксируют последствия разрушений в результате обстрела украинскими боевиками продовольственного магазина в селе Садовое в Херсонской области, в результате которого погибли 22 человека, сообщил РИА Новости следователь СК РФ. "Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксировано очередное преступление вооруженных формирований Украины против мирного населения Херсонской области. Так, 7 июня 2024 года украинские боевики обстреляли продовольственный магазин в селе Садовое Херсонской области. В результате циничных и нацистских действий украинских боевиков погибли 22 мирных жителя. В настоящее время продолжается фиксация преступления", - сообщил РИА Новости он. Ранее СК РФ сообщил, что по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Глава СК РФ поручил оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил. Первый удар по продовольственному магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй с помощью из РСЗО американского производства HIMARS, ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. На месте обстрела работают экстренные службы области. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240607/udar-1951553754.html
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россия, херсонская область , александр бастрыкин, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Александр Бастрыкин, Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК фиксирует последствия обстрела магазина в Херсонской области

СК фиксирует последствия обстрела магазина в Садовом, где погибли 22 человека

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела села Садовое
Последствия обстрела села Садовое - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела села Садовое
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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ фиксируют последствия разрушений в результате обстрела украинскими боевиками продовольственного магазина в селе Садовое в Херсонской области, в результате которого погибли 22 человека, сообщил РИА Новости следователь СК РФ.
"Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксировано очередное преступление вооруженных формирований Украины против мирного населения Херсонской области. Так, 7 июня 2024 года украинские боевики обстреляли продовольственный магазин в селе Садовое Херсонской области. В результате циничных и нацистских действий украинских боевиков погибли 22 мирных жителя. В настоящее время продолжается фиксация преступления", - сообщил РИА Новости он.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Сальдо рассказал подробности удара в Херсонской области, где погибли люди
Вчера, 22:16
Ранее СК РФ сообщил, что по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). Глава СК РФ поручил оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил.
Первый удар по продовольственному магазину был нанесен корректируемой авиабомбой, второй с помощью из РСЗО американского производства HIMARS, ранее сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
На месте обстрела работают экстренные службы области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела села Садовое в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Сенатор пообещал месть на поле боя за удар ВСУ по херсонскому селу Садовое
00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьАлександр БастрыкинВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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