https://ria.ru/20240608/obstrel-1951598580.html

Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.06.2024

Источник: ВСУ нанесли более 35 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за день нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:54

2024-06-08T09:54

2024-06-08T09:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 8 июн - РИА Новости. Украинские войска за день нанесли 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонсклй области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу области 17 артиллерийских ударов. Еще 19 прилетов из ствольной артиллерии ВСУ были зафиксированы ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Великая Кардашинка, Рыбальче, Днепряны, Подстепное, Каховка, Новая Каховка, Алешки, Таврийск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия