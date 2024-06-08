https://ria.ru/20240608/obstre-1951638071.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в субботу днём выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:25

2024-06-08T14:25

2024-06-08T14:25

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинские войска в субботу днём выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 13.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, с 13.30 до 13.40 украинские войска выпустили по Донецку ещё 11 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия