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Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
06:13 08.06.2024 (обновлено: 06:57 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов - РИА Новости, 08.06.2024
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов
Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:13
2024-06-08T06:57
пмэф-2024
экономика
россия
александр шохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Неуплата налогов - это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно", - сказал Шохин РИА Новости. Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, александр шохин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Александр Шохин
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов

Шохин: властям не нужно дополнительно ужесточать наказание за неуплату налогов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«
"Неуплата налогов - это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно", - сказал Шохин РИА Новости.
Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Орешкин назвал простое повышение налогов на бизнес контрпродуктивным
6 июня, 09:56
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияАлександр Шохин
 
 
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