https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html

Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов

Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов - РИА Новости, 08.06.2024

Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов

Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T06:13

2024-06-08T06:13

2024-06-08T06:57

пмэф-2024

экономика

россия

александр шохин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Неуплата налогов - это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно", - сказал Шохин РИА Новости. Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950896966.html

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экономика, россия, александр шохин