https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов - РИА Новости, 08.06.2024
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов
Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:13
2024-06-08T06:13
2024-06-08T06:57
пмэф-2024
экономика
россия
александр шохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795664959_0:0:3263:1835_1920x0_80_0_0_a4a3ed4f450f8d4706ec86841e915813.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Российским властям не требуется ужесточать наказание за неуплату налогов в связи с изменениями в налоговой системе, действующая система достаточно выстроена, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Неуплата налогов - это преступление, которое карается во всех государствах, и у нас законодательство здесь достаточно выстроено. Никаких дополнительных ужесточений, на мой взгляд, здесь особо не нужно", - сказал Шохин РИА Новости. Правительство РФ предложило внести поправки в Налоговый кодекс РФ, вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также предусматривающие повышение налога на прибыль компаний. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/oreshkin-1950896966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795664959_532:0:3263:2048_1920x0_80_0_0_ee5c390575b618b302b8ef1c655e9bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр шохин
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Александр Шохин
Шохин исключил необходимость ужесточать наказание за неуплату налогов
Шохин: властям не нужно дополнительно ужесточать наказание за неуплату налогов