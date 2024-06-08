https://ria.ru/20240608/muzey-1951578204.html
Швыдкой предложил при обмене брать в залог предметы музеев других стран
Швыдкой предложил при обмене брать в залог предметы музеев других стран - РИА Новости, 08.06.2024
Швыдкой предложил при обмене брать в залог предметы музеев других стран
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T06:08
2024-06-08T06:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил при межмузейном обмене брать в залог предметы, представляющие ценность для тех стран, в которые Россия отправляет свои коллекции. "Межмузейные обмены сегодня в высшей степени рискованны. Каждый раз надо внимательно смотреть на то, что мы отправляем. Хорошо бы иметь в залогах некоторые предметы, которые представляют ценность для тех стран, в которые мы отдаем свои коллекции", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости. Он добавил, что существует не так много стран, куда можно направлять выставки без опасения, "что эти ценности будут арестованы". "У нас плохо отработанный механизм взаимной защиты ценностей внутри СНГ. Например, для того чтобы отправить коллекцию в Азербайджан или в Казахстан, уверен, нужны правительственные гарантии или даже гарантии президента на самом высоким уровнем", - отметил Швыдкой. По его мнению, безопасны для музейного обмена такие страны, как Китай, некоторые государства Персидского залива, Саудовская Аравия, Катар, возможно, Эмираты и Бахрейн. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/pmef-1950182071.html
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азербайджан, казахстан, китай, михаил швыдкой, снг
ПМЭФ-2024, Азербайджан, Казахстан, Китай, Михаил Швыдкой, СНГ
Швыдкой предложил при обмене брать в залог предметы музеев других стран
Швыдкой: следует брать в залог предметы музеев стран, куда РФ передает коллекции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил при межмузейном обмене брать в залог предметы, представляющие ценность для тех стран, в которые Россия отправляет свои коллекции.
"Межмузейные обмены сегодня в высшей степени рискованны. Каждый раз надо внимательно смотреть на то, что мы отправляем. Хорошо бы иметь в залогах некоторые предметы, которые представляют ценность для тех стран, в которые мы отдаем свои коллекции", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости.
Он добавил, что существует не так много стран, куда можно направлять выставки без опасения, "что эти ценности будут арестованы".
"У нас плохо отработанный механизм взаимной защиты ценностей внутри СНГ
. Например, для того чтобы отправить коллекцию в Азербайджан
или в Казахстан
, уверен, нужны правительственные гарантии или даже гарантии президента на самом высоким уровнем", - отметил Швыдкой.
По его мнению, безопасны для музейного обмена такие страны, как Китай
, некоторые государства Персидского залива
, Саудовская Аравия
, Катар
, возможно, Эмираты и Бахрейн
.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.