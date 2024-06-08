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В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей" - РИА Новости, 08.06.2024
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11:03 08.06.2024
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В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей"
В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей" - РИА Новости, 08.06.2024
В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей"
В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:03
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В районе Люблино началось благоустройство "Аллеи молодых семей". В этом году там появятся новые детские площадки, места для занятий спортом и тихого отдыха. "Аллея молодых семей" - пешеходная зона от Новороссийской улицы до улицы Верхние Поля — появилась по инициативе жителей в 2005 году. В 2019-м в рамках реализации программы благоустройства "Мой район" ее продлили до Марьина", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут установлены игровые и спортивные комплексы. На двух площадках для выгула и тренировки собак появятся современные снаряды для дрессировки, а в спортивной зоне - памп-трек, столы для тенниса и тренажеры. Кроме того, специалисты полностью обновят универсальную площадку для летних и зимних командных видов спорта, баскетбольную площадку и территорию рядом с ними.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей"

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПроектное решение благоустройства Аллеи молодых семей в Люблино
Проектное решение благоустройства Аллеи молодых семей в Люблино - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Проектное решение благоустройства Аллеи молодых семей в Люблино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В районе Люблино началось благоустройство "Аллеи молодых семей". В этом году там появятся новые детские площадки, места для занятий спортом и тихого отдыха. "Аллея молодых семей" - пешеходная зона от Новороссийской улицы до улицы Верхние Поля — появилась по инициативе жителей в 2005 году. В 2019-м в рамках реализации программы благоустройства "Мой район" ее продлили до Марьина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будут установлены игровые и спортивные комплексы. На двух площадках для выгула и тренировки собак появятся современные снаряды для дрессировки, а в спортивной зоне - памп-трек, столы для тенниса и тренажеры. Кроме того, специалисты полностью обновят универсальную площадку для летних и зимних командных видов спорта, баскетбольную площадку и территорию рядом с ними.
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