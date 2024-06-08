https://ria.ru/20240608/moskva-1951608445.html

В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей"

В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей" - РИА Новости, 08.06.2024

В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей"

В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:03

2024-06-08T11:03

2024-06-08T11:03

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве благоустроят пешеходную зону "Аллея молодых семей", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В районе Люблино началось благоустройство "Аллеи молодых семей". В этом году там появятся новые детские площадки, места для занятий спортом и тихого отдыха. "Аллея молодых семей" - пешеходная зона от Новороссийской улицы до улицы Верхние Поля — появилась по инициативе жителей в 2005 году. В 2019-м в рамках реализации программы благоустройства "Мой район" ее продлили до Марьина", - говорится в сообщении. Отмечается, что будут установлены игровые и спортивные комплексы. На двух площадках для выгула и тренировки собак появятся современные снаряды для дрессировки, а в спортивной зоне - памп-трек, столы для тенниса и тренажеры. Кроме того, специалисты полностью обновят универсальную площадку для летних и зимних командных видов спорта, баскетбольную площадку и территорию рядом с ними.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва