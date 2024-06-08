https://ria.ru/20240608/miuzlina-1951636485.html
Мизулина заявила, что передает данные о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор
Мизулина заявила, что передает данные о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор - РИА Новости, 08.06.2024
Мизулина заявила, что передает данные о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор
Все обращения о нарушениях проведения Единого государственного экзамена передаются в Рособрнадзор, а самые "плохие ситуации" - в прокуратуру, сообщила глава... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:15
2024-06-08T14:15
2024-06-08T14:15
пмэф-2024
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лига безопасного интернета
единый государственный экзамен (егэ)
общество
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Все обращения о нарушениях проведения Единого государственного экзамена передаются в Рособрнадзор, а самые "плохие ситуации" - в прокуратуру, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на ПМЭФ. "Мы всю информацию (об обращениях о нарушении в проведении ЕГЭ - ред.) сейчас передаем в Рособрнадзор. По необходимости, конечно, направляем в прокуратуру в самых плохих ситуациях. Важно, чтобы это все проверяли, во всем разбирались - в каждом факте нарушений", - сказала Мизулина журналистам. Она отметила, что дети не должны бояться подавать заявления на апелляцию. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/buzova-1950175665.html
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екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лига безопасного интернета, единый государственный экзамен (егэ), общество
ПМЭФ-2024, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Лига безопасного интернета, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Мизулина заявила, что передает данные о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор
Мизулина на ПМЭФ заявила, что передает данные о нарушениях на ЕГЭ в Рособрнадзор