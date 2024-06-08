Спасенных в лесу в Свердловской области детей доставят в Тюмень
Минздрав: спасенных в лесу детей доставят на вертолете в Тюмень
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской областиУчастники поисковой операции по установлению местонахождения пропавших под Байкалово детей
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
Участники поисковой операции по установлению местонахождения пропавших под Байкалово детей. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Детей, которые более трёх суток провели в лесу в Свердловской области, по просьбе их матери доставят на вертолёте в Тюмень для дальнейшего обследования, сообщила пресс-служба свердловского минздрава.
Ранее ведомство информировало, что мальчик и девочка находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. Они были госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы, с ними работал психолог, проводились обследования.
"После комплексного обследования спасённых детей и оценки их состояния было принято решение по просьбе матери ребят транспортировать обоих пациентов в одну из больниц Тюмени. На просьбу женщины откликнулись региональные минздравы обоих субъектов России, оперативно согласовав взаимодействие", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сопровождать пациентов будет специализированная бригада медиков.
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Вечером во вторник двое детей вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками были в розыске. Дедушка, который был с детьми, не мог внятно рассказать силовикам об обстоятельствах их пропажи, потому что недавно пережил инсульт. Поиск осложнял отсутствие у заблудившихся телефонов. В субботу утром МЧС России сообщило, что дети найдены живыми. В поисковой операции были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял, что вместе с детьми были найдены живыми и их собаки. Питались брат и сестра, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу, спали в обнимку с питомцами, которые их согревали. Подчеркивалось также, что четыре волонтёра, обнаружившие детей, будут награждены.
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