https://ria.ru/20240608/minzdrav-1951637312.html

Спасенных в лесу в Свердловской области детей доставят в Тюмень

Спасенных в лесу в Свердловской области детей доставят в Тюмень - РИА Новости, 08.06.2024

Спасенных в лесу в Свердловской области детей доставят в Тюмень

Детей, которые более трёх суток провели в лесу в Свердловской области, по просьбе их матери доставят на вертолёте в Тюмень для дальнейшего обследования,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:19

2024-06-08T14:19

2024-06-08T14:19

происшествия

свердловская область

тюмень

россия

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Детей, которые более трёх суток провели в лесу в Свердловской области, по просьбе их матери доставят на вертолёте в Тюмень для дальнейшего обследования, сообщила пресс-служба свердловского минздрава. Ранее ведомство информировало, что мальчик и девочка находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. Они были госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы, с ними работал психолог, проводились обследования. "После комплексного обследования спасённых детей и оценки их состояния было принято решение по просьбе матери ребят транспортировать обоих пациентов в одну из больниц Тюмени. На просьбу женщины откликнулись региональные минздравы обоих субъектов России, оперативно согласовав взаимодействие", – говорится в сообщении. Отмечается, что сопровождать пациентов будет специализированная бригада медиков. Вечером во вторник двое детей вместе с 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района Свердловской области. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками были в розыске. Дедушка, который был с детьми, не мог внятно рассказать силовикам об обстоятельствах их пропажи, потому что недавно пережил инсульт. Поиск осложнял отсутствие у заблудившихся телефонов. В субботу утром МЧС России сообщило, что дети найдены живыми. В поисковой операции были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнял, что вместе с детьми были найдены живыми и их собаки. Питались брат и сестра, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу, спали в обнимку с питомцами, которые их согревали. Подчеркивалось также, что четыре волонтёра, обнаружившие детей, будут награждены.

https://ria.ru/20240607/proisshestvie-1951418240.html

https://ria.ru/20240603/shkolnitsa-1950269888.html

https://ria.ru/20240603/devochki-1950222890.html

свердловская область

тюмень

россия

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происшествия, свердловская область, тюмень, россия, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)