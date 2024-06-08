https://ria.ru/20240608/minpromtorg-1951567131.html

Минпромторг удивился словам Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов

Минпромторг удивился словам Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов - РИА Новости, 08.06.2024

Минпромторг удивился словам Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов

Металлургическая отрасль России всегда пользовалась особым вниманием и поддержкой государства, заявления главы совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:13

2024-06-08T01:13

2024-06-08T05:47

экономика

россия

виктор евтухов

алексей мордашов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Металлургическая отрасль России всегда пользовалась особым вниманием и поддержкой государства, заявления главы совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова о том, что власти не слышат бизнес и то, что фискальной политике страны не хватает предсказуемости — странные, считает замглавы Минпромторга — статс-секретарь Виктор Евтухов."Металлургия — отрасль, которая всегда пользовалась особым вниманием и поддержкой государства. Эта отрасль — одна из ведущих по объему инвестиций в российскую экономику", — отметил Евтухов.Ранее в пятницу Мордашов сообщил, что бизнес хочет больше стабильности в налоговых решениях, чтобы была возможность планировать будущее. По его словам, он согласен с ростом налоговых платежей, предлагаемых сейчас, но предложил принять в России закон, чтобы в следующем году новых повышений не было.По словам Евтухова, два года назад цены на металлургическую продукцию выросли в разы, тогда было открыто расследование ФАС в отношении ряда компаний, в том числе, компании "Северсталь". Была доказана вина компаний, последовали полагающиеся за это крупные штрафные санкции. "При этом государство пошло навстречу "Северстали" с учетом общей мировой ситуации, потери экспортных рынков, санкционного давления и необходимости поиска новых партнеров — штрафы металлургам были уменьшены в десятки раз, став меньше меньшего", — уточнил Евтухов. Также на ПМЭФ-2024 "Северсталью" подписан СПИК, по которому металлурги получат свыше 40 миллиарда рублей налоговых льгот от государства, добавил он."После этого странно слышать заявления Алексея Мордашова о том, что государство не слышит бизнес, не идет навстречу бизнесу, а фискальной политике государства не хватает предсказуемости", — резюмировал Евтухов.

https://ria.ru/20240520/mazepin-1947237847.html

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экономика, россия, виктор евтухов, алексей мордашов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)