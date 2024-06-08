https://ria.ru/20240608/milyaev-1951618899.html

Дмитрий Миляев: Тульская область — абсолютно новый уровень ответственности

Дмитрий Миляев: Тульская область — абсолютно новый уровень ответственности - РИА Новости, 08.06.2024

Дмитрий Миляев: Тульская область — абсолютно новый уровень ответственности

Многолетний опыт работы в органах власти подготовили к тому, чтобы возглавить Тульскую область, заявил недавно назначенный врио губернатора региона Дмитрий... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T13:00

2024-06-08T13:00

2024-06-08T13:00

пмэф-2024

интервью - авторы

тульская область

дмитрий миляев

сергей собянин

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Многолетний опыт работы в органах власти подготовили к тому, чтобы возглавить Тульскую область, заявил недавно назначенный врио губернатора региона Дмитрий Миляев. В интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме он рассказал, что будет баллотироваться в губернаторы, уже определил для себя первоочередные направления для работы и намерен решать острые проблемы жителей области. Беседовала Виктория Уздина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.– Дмитрий Вячеславович, ваш предшественник, Алексей Геннадьевич Дюмин, насколько мы знаем, вел соцсети сам. Будете ли вы вести, развивать свои уже созданные аккаунты?– У меня-то ситуация простая. Я когда работал главой администрации города Тулы, фактически впервые завел соцсети. Опыт у меня с тех пор остался, постепенно наращивался. На сегодняшний момент – как можно бросить то, что ты начал, если у тебя десять тысяч друзей во ВКонтакте, подписчики? Поэтому, конечно, я буду продолжать.С моей точки зрения, соцсети позволяют проконтролировать ситуацию на местах, услышать мнение людей, то есть проконтролировать, и как работают главы администрации, члены их команд на местах, и обратную связь получить от жителей. Это же практически молниеносная реакция. Заслушал один отчет, что-то попало в средства массовой информации, и тут же, по сути, ты получаешь обратную реакцию от жителей: все ли действительно так, или все-таки проблема осталась. Поэтому мы будем продолжать эту практику.То же самое касается и Telegram-канала. Новости, события, которые происходят, быстро доводятся до людей, они имеют возможность почерпнуть информацию быстро – по сути дела, от первоисточника.– А пользователи имеют возможность к вам обращаться через соцсети?– Вот во ВКонтакте, например, у меня сообщения открыты, в том числе личные – для всех подписчиков, вне зависимости от того, зачислены они в группу друзей или не зачислены. И к любому посту есть какой-то комментарийный фон, а есть, соответственно, и личные, прямые обращения от людей.– С учетом того, что средства массовой информации вашему предшественнику постоянно прочили уход из Тульской области на повышение, стала ли для вас неожиданностью ваша новая должность?– С того самого момента, как Алексей Геннадьевич (Дюмин – ред.) оказался в Тульской области, его "провожали" практически все время. Мы с ним отработали бок о бок, по сути дела, все восемь лет. На разных позициях я работал, разный функционал выполнял: министр сельского хозяйства, зампредседателя правительства, глава администрации города Тулы, первый заместитель Алексея Геннадьевича. А всего я в системе органов государственной власти и муниципальных органов работаю с 2011 года. Поэтому в целом-то мы с Алексеем Геннадьевичем были сосредоточены на работе. То есть нас объединяли общие цели, общие задачи и похожее понимание подходов к решениям тех или иных задач. Поэтому мы просто шли вперёд.Ну, а когда это произошло, и президент поручил мне возглавить работу региона, я это, безусловно, принял. Конечно, это абсолютно новый для меня уровень ответственности. Я это прекрасно понимаю. И основная задача здесь, конечно, оправдать и доверие президента, и, в первую очередь, жителей Тульской области.– Какие задачи в новой должности вы считаете для себя первоочередными? Можно ли их решить силами региона или в каких-то областях невозможно без поддержки федерального центра?– Я думаю, что для Тульской области на сегодняшний момент чрезвычайно актуальны вопросы жилищно-коммунального хозяйства – это то, что беспокоит людей. Зимой – это недостатки с отоплением, летом – это перебои с водоснабжением либо низкое качество воды. Эти нюансы доставляют много дискомфорта людям, и они на это жалуются. Поэтому решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства необходимо.Здравоохранение – важный вопрос, который всегда отзывается у людей очень остро. Вопросы демографии, вопросы продолжения работы по благоустройству территорий – для людей крайне важна та среда, в которой они живут.Это те вопросы, которые сегодня будут требовать особого, отдельного внимания. Ну и, безусловно, поддержка участников специальной военной операции, членов их семей, с моей точки зрения - это наша святая обязанность.– В феврале было одобрено предложение о расширении ОЭЗ "Узловая". Там планируется построить малотоннажный комплекс для производства сжиженного природного газа с инвестициями более восьми миллиардов рублей. Начата ли уже эта работа?– Соглашение о реализации проекта с компанией "Новатек" было подписано, по-моему, год назад на этом же Петербургском международном экономическом форуме. Проект сегодня в стадии реализации, то есть к строительно-монтажным работам компания приступила, срок реализации – 2025 год. Мы рассчитываем, что в следующем году этот проект будет завершен.Собственно говоря, есть у нас в проработке на территории "Узловой" еще один проект – по строительству завода по производству моторных и технических масел. Сроком его реализации мы видим 2026 год.– Сколько резидентов в "Узловой"?– На самом деле особая экономическая зона "Узловая" – это кластер, в котором инвесторы имеют возможность реализовать свои проекты, и она развивается достаточно активно. Всего 28 резидентов заявлены с 80 миллиардами инвестиций: часть из них уже работает, часть находится в стадии реализации.У нас инвестиционная активность в регионе достаточно высокая. Мы для себя это видим одной из важнейших задач, это позволяет нам обеспечивать занятость жителям и достойную заработную плату. Поскольку сегодня между работодателями есть здоровая конкуренция за кадры, соответственно, уровень заработной платы у людей растет.Ну и, конечно, пополнение бюджета всегда позволяет нам, возвращаясь к вопросу о приоритетных направлениях, финансировать те нужды, которые у нас есть.– В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поезда наземного метро свяжут столицу и города ЦФО. Начата ли в Тульской области какая-то работа в этом направлении?– Конечно, этот проект нужен жителям области. В данный момент он находится на стадии концепции. И здесь основными "застрельщиками", конечно, выступают компания РЖД и правительство Москвы. Тульская область готова интегрироваться в реализацию проекта, когда будут понятны его параметры и сроки реализации.– Поговорим о туризме. Ожидаете большой наплыв туристов в этом году?– Турпоток растет, объективно. В 2022 году у нас было 1,5 миллиона человек туристов. В прошлом – 1,7 миллиона. В этом году рассчитываем, что будет около двух миллионов человек.– За счет чего идет прирост турпотока? Что, по-вашему, влечет людей в Тульскую область? Какие события, туристические бренды? Мне кажется, что мало кто сходу может что-то назвать тульское, кроме тульского пряника…– Тульский пряник, тульский самовар, тульское оружие, Белевская пастила. Это то, что на сегодняшний момент особенно на слуху. А ваш вопрос закономерный. Я когда-то, лет шесть-семь назад, тоже слабо верил в развитие туристической отрасли. Казалось бы, относительно небольшая Тула, какой может быть туризм? Но были вложены огромные силы и средства – в ревитализацию исторического центра, воссоздание Казанской набережной, формирование музейного квартала, на пешеходные зоны в центре города.На сегодняшний день, говорят, Тула – музейная столица. Согласен: мы – третья музейная столица после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас сегодня работает более 120 музеев – это федеральные, региональные, и, между прочим, муниципальные музеи, которые тоже подчеркивают нашу самобытность. Вот за последние несколько лет 40 новых, обновленных музеев открылось и работает. И у нас этот процесс продолжается. У нас еще федеральные музеи открываются в 2025-2026 годах: Политехнический музей, Бахрушинский, музей Андрея Рублева. То есть эта история на сегодняшний день востребована людьми. Такой, знаете, музейный ландшафт у нас складывается очень-очень благоприятный.Плюс, конечно, общественные пространства, которые сформированы за последние годы. Как я уже сказал – Казанская набережная, улица Металлистов, общественное пространство "Искра", "Ликерка", "Лофт", "Октава" и так далее. Это те места, где можно хорошо провести время, отдохнуть.Плюс у нас очень богатый событийный календарь. "Музейное лето в Туле", наверное, слышали? Добавили к этому еще "Музейная зима". Это большое количество мероприятий, концертов, выставочных экспозиций и так далее. Конечно, мы говорим с вами о туризме выходного дня. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы, приезжая к нам, турист задерживался подольше, и над этим мы будем работать, но, тем не менее, сегодня Тульская область очень интересна людям самых разных возрастов.– Есть ли какое-то культурное сотрудничество в рамках шефства над левобережным районом Мариуполя? Или в основном заняты восстановительными работами?– Работу мы выполняем достаточно большую. Мы восстановили свыше 20 многоквартирных домов, причем это комплексное восстановление – это восстановление придомовых территорий, установка детских площадок, оборудования, то есть все то, что необходимо, чтобы людям было комфортно вернуться в свои дома. Это с одной стороны.С другой стороны, мы восстановили детский сад, большую школу на 1229 мест, она на сегодняшний момент функционирует, Свято-Амвросиевский храм, МФЦ, общежитие профессионального лицея, и сейчас, по сути дела, закончили сам лицей. Сейчас занимаемся восстановлением школы, детского сада, занимаемся восстановлением дорог. У нас планы этой работы сформированы до 2030 года. Мы помогали медиками, мы помогали своими аварийно-восстановительными бригадами.И культурное сотрудничество у нас тоже достаточно большое. Например, коллеги оттуда приезжают, учатся здесь у нас музейному делу, еще каким-то вещам. Мы выезжаем туда ко всем знаковым датам, которые отмечаются, отправляем туда своих артистов, поздравляем детишек в школах, в детских садах и так дальше. И те мероприятия, которые мы там проводим, не связанные с восстановительными работами, не связанные со строительством, это взаимодействие – это как раз та составляющая, ну, скажем, душевная и культурная.– Белгородской области вы тоже помогаете, в частности, принимаете детей с обстреливаемых территорий. Будет ли регион продолжать эту работу?– У нас и сейчас есть дети из Белгородской области, которые отдыхают по-прежнему на территории Тульской области, есть и взрослые. У нас на сегодняшний момент времени более 500 человек. Мы готовы и дальше помогать. На пике у нас где-то было порядка 1200 человек из Белгорода. Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались люди в приграничных населенных пунктах.– Нанесли ли майские заморозки ущерб сельскому хозяйству региона?– Из-за заморозков соседи у нас пострадали чуть сильнее – Тамбовская, Липецкая области. Мы переживали в первую очередь за сады. Подозреваем, что будет определенное снижение урожая яблок, пока прогнозируем на уровне 10%. По зерновым культурам, я думаю, что здесь рисков меньше. Мы отмечали, что посевы у нас затронуты где-то на площади семи тысяч гектаров, но это менее 1% от всей посевной площади, и хозяйства фактически уже все пересеяли. Поэтому здесь критических рисков нет.Тульская область никогда не воспринималась как сельскохозяйственный регион, мы все-таки прежде всего регион индустриальный, у нас высокая доля обрабатывающей промышленности, у нас развито машиностроение, у нас развиты химическая промышленность, металлургия. Но если говорить о сельском хозяйстве, то здесь тоже есть определенные успехи. Я могу сказать, что небольшая Тульская область стабильно занимает второе место по производству картофеля в Российской Федерации – не только в Центральном Федеральном округе, но во всей России. Мы – картофельный регион, стабильно занимаем высокие позиции. Могу вам сказать также, что где-то в 2011-2012 годах у нас сбор зерна был порядка 850 тысяч тонн, сегодня это уже 2,5-2,8 миллиона тонн, то есть идем к трем миллионам тонн. Ну и плюс инвестиционная активность в сфере АПК у нас тоже очень большая, и это проекты не только чисто сельскохозяйственные, но и переработка, и пищевая промышленность.– В сентябре предстоят губернаторские выборы. Вы будете участвовать?– Президент Российский Федерации Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Это высокое доверие, и я надеюсь оправдать это доверие, и оправдать доверие жителей. Ответ – да.

https://ria.ru/20240516/dyumin-1946459454.html

https://ria.ru/20240322/tula-1927795387.html

https://ria.ru/20230901/mariupol-1893744096.html

тульская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, тульская область, дмитрий миляев, сергей собянин