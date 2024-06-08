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Милей отказался от встречи с послами мусульманских стран из-за палестинца

Милей отказался от встречи с послами мусульманских стран из-за палестинца - РИА Новости, 08.06.2024

Милей отказался от встречи с послами мусульманских стран из-за палестинца

Президент Аргентины Хавьер Милей в последний момент отказался от встречи с послами из 19 мусульманских стран, так как узнал, что среди них есть представитель... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T05:22

2024-06-08T05:22

2024-06-08T05:40

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей в последний момент отказался от встречи с послами из 19 мусульманских стран, так как узнал, что среди них есть представитель Палестины, сообщил РИА Новости заместитель генерального секретаря Исламского центра Аргентины Мартин Сааде. Этот центр является общественной организацией, представляющей интересы мусульман Аргентины, и именно в нем должно было пройти мероприятие с участием президента, которое в итоге провела глава МИД Диана Мондино. "В последний момент, когда подошло время прибытия президента... в центр, нам сообщили, что он не будет на встрече, поскольку ему стало известно о присутствии представителя Палестины", - сказал Сааде. Глава МИД назвала причиной инцидента осложнения, возникшие в самый последний момент. Участники мероприятия высказали министру свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. "Разочаровывающая встреча... Мы столкнулись с этим пренебрежением, которое нас ставит в ситуацию худшую, чем было ранее. Это была возможность для президента извиниться за нападки на ислам и тем самым стать ближе к исламскому сообществу", - отметил Сааде. С момента вступления в должность 10 декабря Милей публично упоминал на различных мероприятиях "исламский терроризм". "Такие заявления создают язык ненависти, который переносится затем в общественную жизнь в виде нападений на женщин, носящих арабскую одежду, отделения от очереди в аэропорту тех, кто носит арабскую фамилию", - сказал Сааде. Он пояснил, что исламский мир является частью аргентинского сообщества, а культурному центру уже почти 100 лет. Учитывая неоднократные оскорбления со стороны Милея, исламский центр несколько раз просил президента провести встречу, чтобы переломить текущую ситуацию, но этого пока так и не произошло. Милей является одним из самых активных сторонников Израиля, защищая право этой страны на военные действия в секторе Газа.

https://ria.ru/20240607/miley-1951194519.html

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аргентина, израиль, палестина, хавьер милей, в мире