https://ria.ru/20240608/menu-1951587910.html

Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни

Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни - РИА Новости, 08.06.2024

Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни

Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:39

2024-06-08T08:39

2024-06-08T08:39

пмэф-2024

общество

олег пароев

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950670783_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_37382b364c1a27f3fb2b6b791b7bb1a4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. "Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни. А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/obschepit-1951458584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, олег пароев, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)