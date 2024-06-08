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Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:39 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/menu-1951587910.html
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни - РИА Новости, 08.06.2024
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни
Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:39
2024-06-08T08:39
пмэф-2024
общество
олег пароев
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. "Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни. А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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60
общество, олег пароев, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
ПМЭФ-2024, Общество, Олег Пароев, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни

Глава "Вкусно — и точка" Пароев не исключил появления в меню блюд русской кухни

© Фото предоставлено "Вкусно и точка" Генеральный директор сети ресторанов "Вкусно и точка" Олег Пароев
Генеральный директор сети ресторанов Вкусно и точка Олег Пароев
© Фото предоставлено "Вкусно и точка"
Генеральный директор сети ресторанов "Вкусно и точка" Олег Пароев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.
«
"Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни.
А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's
Вчера, 17:24
 
ПМЭФ-2024ОбществоОлег ПароевMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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