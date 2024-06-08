https://ria.ru/20240608/menu-1951587910.html
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни - РИА Новости, 08.06.2024
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни
Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:39
2024-06-08T08:39
2024-06-08T08:39
пмэф-2024
общество
олег пароев
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950670783_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_37382b364c1a27f3fb2b6b791b7bb1a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев. "Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни. А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/obschepit-1951458584.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950670783_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ffb36bb3a9672a43aaaecb177c82a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олег пароев, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
ПМЭФ-2024, Общество, Олег Пароев, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Во "Вкусно – и точка" не исключили появления в меню блюд русской кухни
Глава "Вкусно — и точка" Пароев не исключил появления в меню блюд русской кухни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" не исключает появления в меню блюд русской кухни, при этом позиция по введению алкогольной продукции остается неизменной, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.
«
"Давайте я оставлю здесь определенную интригу, могу только сказать, что программа "Вкусы мира" у нас продолжится. Наши гости очень любят новые продукты, которые мы запускаем. Сейчас успешно идут итальянские недели, до этого были испанские недели, и мы рассматриваем, естественно, различные кухни мира, и эту программу мы однозначно будем продолжать", - сказал Пароев, отвечая на вопрос о том, не планирует ли компания запустить в меню блюда русской кухни.
А вот по алкоголю позиция ресторанной сети продолжает оставаться неизменной. "Ничего не поменяется. Мы - это семейный ресторан, к нам приходят семьи с детьми и, конечно, никто не хочет видеть в нашем ресторане никакой алкоголь. Во времена McDonald's мы проводили различные опросы и наши гости прямо говорили, что они не хотят, чтобы у нас продавался алкоголь. Мы следуем пожеланиям наших гостей", - сказал гендиректор сети.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.