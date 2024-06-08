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Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 08.06.2024 (обновлено: 00:44 09.06.2024)
https://ria.ru/20240608/medvedev-1951712834.html
Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени
Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени - РИА Новости, 09.06.2024
Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Украину не... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-08T23:31
2024-06-09T00:44
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
дмитрий медведев
россия
олаф шольц
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Украину не поставить на колени", назвал Шольца "протухшей ливерной колбасой"."Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени", - написал он.Медведев также добавил, что Шольц должен покаяться за то, что обрек украинцев на истребление, пожертвовав благополучием немцев.Ранее президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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украина, германия, в мире, дмитрий медведев, россия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Олаф Шольц
Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени

Медведев назвал Шольца протухшей ливерной колбасой после слов об Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Украину не поставить на колени", назвал Шольца "протухшей ливерной колбасой".
"Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени", - написал он.
Медведев также добавил, что Шольц должен покаяться за то, что обрек украинцев на истребление, пожертвовав благополучием немцев.
Ранее президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВ миреДмитрий МедведевРоссияОлаф Шольц
 
 
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