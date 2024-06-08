https://ria.ru/20240608/medvedev-1951712834.html

Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени

Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени - РИА Новости, 09.06.2024

Медведев оценил слова Шольца о невозможности поставить Украину на колени

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Украину не... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-08T23:31

2024-06-08T23:31

2024-06-09T00:44

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий медведев

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что "Украину не поставить на колени", назвал Шольца "протухшей ливерной колбасой"."Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени", - написал он.Медведев также добавил, что Шольц должен покаяться за то, что обрек украинцев на истребление, пожертвовав благополучием немцев.Ранее президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что в 2022 году переговоры с Украиной были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила все договоренности", а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.При этом Путин не раз подчеркивал, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Но, как заявил он на пленарном заседании ПМЭФ, переговоры должны исходить из реалий сегодняшнего дня и проводиться на условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

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