Спонсируемая Соросом НКО, является пособником террористов, заявил Медведев
Зампред Совбеза Медведев назвал FIDH пособником террористов
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Международная федерация прав человека (FIDH), финансируемая фондом Open Society Foundations (признан нежелательным в России) миллиардера Джорджа Сороса, которая обратились в Международный уголовный суд с запросом выдать ордер на его арест, является пособником террористов.
Международная федерация прав человека (FIDH) Сороса и МИД ряда стран Запада, добивается от канцелярии прокурора Международного уголовного суда запроса на выдачу ордеров на "арест" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова и ряда российских журналистов.
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"Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева - пособники террористов, которые только вчера убили более 20 наших мирных граждан", - написал Медведев в социальной сети X.
Он отметил, что это мотивирует его продолжать работу против "поганой нацистской клики".
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Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. Как позже объяснил сам Джордж Клуни, в фонде "неправильно выразились", а организация, у которой есть "давний опыт защиты журналистов", никогда бы не стала их преследовать.
Западные страны не обращают внимания на преследования и убийства российских журналистов, а также угрозы в их адрес со стороны режима Зеленского. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. По его словам, режим Владимира Зеленского открыл настоящую охоту на российских представителей медиасферы. При этом на все эти преступления Киева на Западе сознательно закрывают глаза, добавил он.
Кроме того, ранее российские правоохранительные органы раскрыли планы Киева по совершению терактов в отношении ряда российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова.