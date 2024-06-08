https://ria.ru/20240608/mchs-1951672053.html

В Магаданской области выпал первый летний снег

В Магаданской области выпал первый летний снег - РИА Новости, 08.06.2024

В Магаданской области выпал первый летний снег

Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:22

2024-06-08T17:22

2024-06-08T17:22

магаданская область

магадан

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года. Снег обычно быстро тает, перепады температуры воздуха достигают 30 градусов по Цельсию. "Лето не перестает нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег. Ночью снег с дождем продолжится. Завтра температура в областном центре не превысит +6°C", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая.

https://ria.ru/20240608/nauka-1951635483.html

магаданская область

магадан

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магаданская область, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)