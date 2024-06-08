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В Магаданской области выпал первый летний снег - РИА Новости, 08.06.2024
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17:22 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/mchs-1951672053.html
В Магаданской области выпал первый летний снег
В Магаданской области выпал первый летний снег - РИА Новости, 08.06.2024
В Магаданской области выпал первый летний снег
Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:22
2024-06-08T17:22
магаданская область
магадан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону. Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года. Снег обычно быстро тает, перепады температуры воздуха достигают 30 градусов по Цельсию. "Лето не перестает нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег. Ночью снег с дождем продолжится. Завтра температура в областном центре не превысит +6°C", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая.
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магаданская область, магадан, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Магаданская область, Магадан, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магаданской области выпал первый летний снег

МЧС: первый летний снег выпал в Магаданской области и в окрестностях Магадана

© УГИБДД УМВД России по Магаданской областиСнег в Магадане. Кадр видео
Снег в Магадане. Кадр видео
© УГИБДД УМВД России по Магаданской области
Снег в Магадане. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 9 июн - РИА Новости. Первый летний снег выпал в некоторых районах Магаданской области и в окрестностях Магадана, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Снег в летний период в Магаданской области выпадает ежегодно. Обычно бывает два-три снегопада за теплое время года. Снег обычно быстро тает, перепады температуры воздуха достигают 30 градусов по Цельсию.
"Лето не перестает нас удивлять. Сегодня в некоторых районах Магадана и Ольского муниципального округа выпал снег. Ночью снег с дождем продолжится. Завтра температура в областном центре не превысит +6°C", - говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендовали жителям не оставлять на ночь включённые электрообогреватели и не сушить на них вещи, отопительный сезон в регионе завершился в конце мая.
Вспышка на Солнце
Ученый сообщил о редком событии
Вчера, 14:05
 
Магаданская областьМагаданРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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