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Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/makron-1951650663.html
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.06.2024
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:38
2024-06-08T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
владимир зеленский
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Саммит в Швейцарии по Украине может заложить основу для решения конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой на Youtube вел Елисейский дворец. "Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — утверждает он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
https://ria.ru/20240608/makron-1951622777.html
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в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, эммануэль макрон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Россия
Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине

Макрон назвал ядерный вопрос одним из элементов длительного мира на Украине

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Саммит в Швейцарии по Украине может заложить основу для решения конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой на Youtube вел Елисейский дворец.

"Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — утверждает он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Французы забили тревогу после ответа России Макрону
Вчера, 12:45
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств.

При этом на мероприятие не позвали Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Вчера, 08:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронРоссия
 
 
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