Макрон сделал новое заявление о конфликте на Украине
Макрон назвал ядерный вопрос одним из элементов длительного мира на Украине
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Саммит в Швейцарии по Украине может заложить основу для решения конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, трансляцию которой на Youtube вел Елисейский дворец.
"Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — утверждает он.
"Мы можем достичь договоренностей относительно основных составляющих этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — утверждает он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств.
При этом на мероприятие не позвали Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
При этом на мероприятие не позвали Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.