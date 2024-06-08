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Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 08.06.2024 (обновлено: 15:16 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/makron-1951643557.html
Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине
Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента Эммануэля Макрона о создании коалиции для подготовки инструкторов РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:56
2024-06-08T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
нато
дмитрий песков
франция
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента Эммануэля Макрона о создании коалиции для подготовки инструкторов для Украины."И это все! Макрон на пресс-конференции с Зеленским только что объявил, что хочет "завершить создание коалиции" стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину против России! Коалиция "будет завершена в ближайшие дни!" Он и его дружки из ЕС и НАТО спешат к третьей мировой войне! Полное безумие!" — написал политик.Филиппо призвал остановить эскалацию конфликта."Мы уже несколько месяцев бьем тревогу!" — заключил он.Макрон не раз говорил о намерении Франции направить на Украину своих военных инструкторов, а в конце мая объявил о планах создать коалицию европейских стран, готовых в этом участвовать. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента Франции весьма провокационными и нагнетающими напряженность. По словам официального представителя Марии Захаровой, агрессивная риторика Макрона подталкивает европейский континент к катастрофе.
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, нато, дмитрий песков, франция, россия, флориан филиппо, евросоюз, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Дмитрий Песков, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот
Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине

Филиппо призвал остановить отправку западных инструкторов на Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента Эммануэля Макрона о создании коалиции для подготовки инструкторов для Украины.
"И это все! Макрон на пресс-конференции с Зеленским только что объявил, что хочет "завершить создание коалиции" стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину против России! Коалиция "будет завершена в ближайшие дни!" Он и его дружки из ЕС и НАТО спешат к третьей мировой войне! Полное безумие!" — написал политик.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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14:33
Филиппо призвал остановить эскалацию конфликта.
"Мы уже несколько месяцев бьем тревогу!" — заключил он.
Макрон не раз говорил о намерении Франции направить на Украину своих военных инструкторов, а в конце мая объявил о планах создать коалицию европейских стран, готовых в этом участвовать. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента Франции весьма провокационными и нагнетающими напряженность. По словам официального представителя Марии Захаровой, агрессивная риторика Макрона подталкивает европейский континент к катастрофе.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронНАТОДмитрий ПесковФранцияРоссияФлориан ФилиппоЕвросоюзПатриот
 
 
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