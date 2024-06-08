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Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине
Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине - РИА Новости, 08.06.2024
Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента Эммануэля Макрона о создании коалиции для подготовки инструкторов РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:56
2024-06-08T14:56
2024-06-08T15:16
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента Эммануэля Макрона о создании коалиции для подготовки инструкторов для Украины."И это все! Макрон на пресс-конференции с Зеленским только что объявил, что хочет "завершить создание коалиции" стран, готовых отправить военных инструкторов на Украину против России! Коалиция "будет завершена в ближайшие дни!" Он и его дружки из ЕС и НАТО спешат к третьей мировой войне! Полное безумие!" — написал политик.Филиппо призвал остановить эскалацию конфликта."Мы уже несколько месяцев бьем тревогу!" — заключил он.Макрон не раз говорил о намерении Франции направить на Украину своих военных инструкторов, а в конце мая объявил о планах создать коалицию европейских стран, готовых в этом участвовать. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания президента Франции весьма провокационными и нагнетающими напряженность. По словам официального представителя Марии Захаровой, агрессивная риторика Макрона подталкивает европейский континент к катастрофе.
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
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Во Франции забили тревогу из-за решения Макрона по Украине
Филиппо призвал остановить отправку западных инструкторов на Украину