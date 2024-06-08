Французы забили тревогу после ответа России Макрону
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают ответ России на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.
"Мы не хотим войны. Пусть Макрон идет и сражается сам. Я в ярости", — написал один из комментаторов.
"Макрон опасен для мира в Европе. Его высокомерие приведет к воспламенению пороховой бочки", — поддержал другой.
"Макрон опасен для мира в Европе. Его высокомерие приведет к воспламенению пороховой бочки", — поддержал другой.
"Это не Франция хочет вступить в конфликт с Россией, а Макрон!" — поделился мнением еще один из читателей.
"Мы знали, что Макрон некомпетентен. Теперь мы также знаем, что он опасен", — заключили читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба
"Мы знали, что Макрон некомпетентен. Теперь мы также знаем, что он опасен", — заключили читатели.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба