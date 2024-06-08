https://ria.ru/20240608/makron-1951622777.html

Французы забили тревогу после ответа России Макрону

Французы забили тревогу после ответа России Макрону - РИА Новости, 08.06.2024

Французы забили тревогу после ответа России Макрону

Читатели Le Figaro активно обсуждают ответ России на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Накануне представитель Кремля... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:45

2024-06-08T12:45

2024-06-08T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

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эммануэль макрон

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают ответ России на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий. "Мы не хотим войны. Пусть Макрон идет и сражается сам. Я в ярости", — написал один из комментаторов."Макрон опасен для мира в Европе. Его высокомерие приведет к воспламенению пороховой бочки", — поддержал другой."Это не Франция хочет вступить в конфликт с Россией, а Макрон!" — поделился мнением еще один из читателей."Мы знали, что Макрон некомпетентен. Теперь мы также знаем, что он опасен", — заключили читатели.Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба

https://ria.ru/20240608/bayden-1951615323.html

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html

россия

франция

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, украина, дмитрий песков