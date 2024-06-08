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Французы забили тревогу после ответа России Макрону - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/makron-1951622777.html
Французы забили тревогу после ответа России Макрону
Французы забили тревогу после ответа России Макрону - РИА Новости, 08.06.2024
Французы забили тревогу после ответа России Макрону
Читатели Le Figaro активно обсуждают ответ России на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Накануне представитель Кремля... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:45
2024-06-08T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
эммануэль макрон
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают ответ России на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий. "Мы не хотим войны. Пусть Макрон идет и сражается сам. Я в ярости", — написал один из комментаторов."Макрон опасен для мира в Европе. Его высокомерие приведет к воспламенению пороховой бочки", — поддержал другой."Это не Франция хочет вступить в конфликт с Россией, а Макрон!" — поделился мнением еще один из читателей."Мы знали, что Макрон некомпетентен. Теперь мы также знаем, что он опасен", — заключили читатели.Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба
https://ria.ru/20240608/bayden-1951615323.html
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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Украина, Дмитрий Песков

Французы забили тревогу после ответа России Макрону

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают ответ России на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о конфликте на Украине.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.
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"Мы не хотим войны. Пусть Макрон идет и сражается сам. Я в ярости", — написал один из комментаторов.

"Макрон опасен для мира в Европе. Его высокомерие приведет к воспламенению пороховой бочки", — поддержал другой.
"Это не Франция хочет вступить в конфликт с Россией, а Макрон!" — поделился мнением еще один из читателей.

"Мы знали, что Макрон некомпетентен. Теперь мы также знаем, что он опасен", — заключили читатели.

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента на Украине, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияЭммануэль МакронУкраинаДмитрий Песков
 
 
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